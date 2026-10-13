Sport

Metalurgistul Cugir: portughezul Vitinha, noul antrenor principal, ajutat de P. Păcurar și Șaucă! Lucian Itu, de 8 ani în funcție, rămâne în cadrul clubului

Dan HENEGAR

Publicat

acum 48 de minute

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La Metalurgistul Cugir, portughezul Vitinha, noul antrenor principal, ajutat de P. Păcurar și Șaucă! Lucian Itu, de 8 ani în funcție, rămâne în cadrul clubului

La Metalurgistul Cugir, divizionara terță din Seria 7, începând din această săptămână, noul antrenor principal este portughezul Vitinha (40 de ani), ajutat de jucătorii Paul Păcurar (35 de ani) și Tudor Șaucă (36 de ani, căpitanul „roș-albaștrilor”).

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Petrecerea Divorțaților

Startul mult sub așteptări de sezon a fost determinant în înlocuirea lui Lucian Itu (48 de ani), cel mai longeviv antrenor din Alba, de  mai bine de 8 ani în funcție.

Aveam nevoie de un șoc fotbalistic la echipă, asta în mod categoric, dar în același timp precizăm că nu Lucian Itu este vinovat pentru rezultatele modeste din aceste 8 etape. Pentru tot ce înseamnă pentru Cugir și ce a făcut, de pe teren și de pe banca tehnică, pentru Metalurgistul, Lucian Itu va rămâne în cadrul clubului, merită acest lucru”, a confirmat Ciprian Pahone, oficialul grupării „roș-albastre”.

Dacă în stagiunea anterioară Metalurgistul Cugir s-a calificat în play-off, în sezonul curent echipa cugireană este abia pe poziția a noua, cu numai 6 puncte și o singură victorie (la Moldova Nouă, cu Nera Bogodinți, 23 septembrie, etapa a cincea), mai aproape de zona minată, decât de pozițiile fruntașe cu care se obișnuise.

Dezamăgitor a fost mai ales parcursul de pe teren propriu, un singur punct (cu CSM Unirea Alba Iulia, etapa a patra 2-2, în 18 septembrie), din 5 întâlniri, ultima însemnând un eșec, 0-2 cu CSM Deva, anterioarele înfrângeri interne fiind cu CIL Blaj (0-2), Timișul Șag (0-1) și Viitorul Arad (1-3).

După 7 ani și jumătate la Cugir, Vitinha a agățat ghetețe-n cui vara trecută, renunțând la cariera de jucător. Portughezul a fost coechipier cu Itu, a colaborând cu acesta în actualul campionat. Debutul propriu zis în calitate de antrenor se va petrece în deplasare, cu Progresul Pecica.

*Bilanț dezamăgitor în 2026, numai 4 victorii!

Cu Lucian Itu în calitate de antrenor principal, Metalurgistul Cugir, formația din urbea sa natală, s-a aflat în două rânduri la barajul pentru promovarea în Liga 2, SCM Zalău (2021) și Minaur Baia Mare (2022).

În 2026, Metalurgistul Cugir a câștigat numai 4 partide din cele 23 susținute, în sezonul regular, Cupa României și play-off.

Pe lângă succesul cu Nera Bogodinți, mai sus amintit, au mai fost adjudecate confruntările cu Hidro Mecanica Șugag (10-0, în competiția „KO”), iar din ediția anterioară, disputele cu CSU Alba Iulia (2-1, februarie) și Viitorul Arad (1-0, 20 martie), trecând mai bine de o jumătate de an de la precedentul succes în fața fanilor!

Foto: Sorin GIURCĂ (Fan Metalurgistul)

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