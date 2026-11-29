AUR pregătește marș și congres la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2026: Peste 10.000 de participanți, așteptați de organizatori
AUR pregătește marș și congres la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2026: Peste 10.000 de participanți, așteptați de organizatori
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a pregătit mai multe manifestări care vor fi organizate la Alba Iulia cu prilejul Zilei Naționale a României.
Acestea ar urma să debuteze în seara zilei de 30 noiembrie, conform unui comunicat transmis, sâmbătă, de formațiunea politică.
Mai exact, acțiunile organizate de AUR vor debuta luni seara, la ora 23:50, când “Trenul Unirii” va pleca din București spre Alba Iulia.
Pe 1 decembrie, începând cu ora 09:00, din fața Gării din Alba Iulia va porni tradiționalul Marș al Unirii, la care sunt așteptați peste 10.000 de participanți, conform organizatorilor.
Aceștia vor parcurge, sub tricolor, drumul spre Cetatea Unirii, “continuând tradiția celebrării Zilei Naționale în locul în care, în urmă cu 108 ani, s-a împlinit idealul unității naționale”.
Începând cu ora 13:00, va avea loc Congresul AUR, organizat la Alba Iulia sub titlul “A doua Unire a Românilor”.
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