Crucea Roșie Română Filiala Alba participă și în acest an la parada de la Alba Iulia 2026: Detașament și ambulanțe de ultimă generație

Filiala Alba a Crucii Roșii Române va participa și în acest an la parada organizată la Alba Iulia cu ocazia Zilei Naționale a României, urmând să defileze cu un detașament și ambulanțe medicale moderne. Organizația, care în acest an a împlinit 150 de ani de activitate umanitară neîntreruptă în România, a devenit o prezență de tradiție în paradă, alături de structurile de elită ale statului român. Detașamentul va fi format din 36 de angajați și voluntari ai Crucii Roșii Române Filiala Alba, urmând a defila sub conducerea directorului Adrian Ionel Dușa.

De asemenea, în paradă sunt incluse și două dintre ambulanțele medicale ale organizației tip B1/B2 Mercedes Benz, utilizate pentru acordarea asistenței medicale de urgență și transport medical. Aceste ambulanțe sunt 4×4, fiind folosite pentru intervenții în zone greu accesibile și pentru transportul pacienților cu traume severe de coloană.

„Crucea Roșie Română înseamnă 150 de ani de activitate umanitară neîntreruptă, având un rol esențial atât pe timp de pace, cât și pe timp de război. De aceea, suntem onorați să fim, an de an, la parada organizată la Alba Iulia cu ocazia Zilei Naționale a României, alături de structuri de elită ale statului român. Cred că este o recunoaștere a importanței activității pe care organizația noastră o desfășoară, auxiliară a autorității publice, prin care sprijină instituțiile statului în situații de urgență și oferă asistență persoanelor vulnerabile. Le mulțumim organizatorilor pentru invitație. Pentru mine și colegii mei este o bucurie și o mare onoare să ne arătăm, de Ziua Națională, dragostea și devotamentul pentru România!”, a declarat Adrian Ionel Dușa, directorul Crucii Roșii Române Filiala Alba.

Înființată în anul 1876, Crucea Roșie Română asistă persoanele vulnerabile în situații de dezastre și de criză. Prin programele și activitățile sale în beneficiul societății, contribuie la prevenirea și alinarea suferinței sub toate formele, protejează sănătatea și viața, promovează respectul față de demnitatea umană, fără nicio discriminare. În cadrul Crucii Roșii Române Filiala Alba funcționează un serviciu de ambulanță deservit de 9 autospeciale moderne. Patru ambulanțe tip B1/B2 Mercedes Benz, utilizate pentru acordarea asistenței medicale de urgență și transport medical, au intrat în dotarea organizației în ultimii ani. Două dintre aceste ambulanțe sunt 4×4, fiind folosite pentru intervenții în zone greu accesibile și pentru transportul pacienților cu traume severe de coloană.

În județul Alba, Crucea Roșie ajută prin acțiunile sale umanitare mii de familii în fiecare an. În paralel, promovează importanța primului ajutor, instruind toți elevii de liceu din județul Alba și formând astfel „Generația care salvează vieți”, printr-un proiect finanțat de compania Star Assembly. Principiile umanitare care guvernează întreaga activitate a Crucii Roșii sunt: umanitate, imparțialitate, neutralitate, independență, voluntariat, unitate și universalitate.

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