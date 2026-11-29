Hidroelectrica – Sucursala Hidrocentrale Sebeș schimbă poarta de acces la Gâlceag și repară portalul de la Oașa

Sucursala Hidrocentrale Sebeș a S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. a lansat o achiziție sectorială simplificată pentru înlocuirea porții de acces de la nodul de presiune Gâlceag și pentru reparațiile la portalul CVP al barajului Oașa. Valoarea totală estimată este de 185.186,62 lei, fără TVA, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 10 decembrie 2026.

De ce sunt necesare lucrările

Potrivit caietului de sarcini, poarta și portalul au suferit, sub acțiunea intemperiilor și a procesului tehnologic, defecte de la rupturi până la degradări avansate prin rugină și deteriorări ale betoanelor. Autoritatea contractantă consideră că, pentru protecția elementelor de construcție, este nevoie de refacerea lor.

Lucrările fac parte din mentenanța preventivă a construcțiilor și instalațiilor amenajării hidroenergetice a râului Sebeș. Ele sunt reglementate de Ordinul ANRE nr. 96/2017 și nu condiționează obținerea autorizației de funcționare în condiții de siguranță a amenajării.

Ce se va executa

*Nodul de presiune Gâlceag

*demontarea porții duble existente (4,20 m x 5,20 m, circa 22 mp);

*confecționarea și montajul unei porți din aluminiu termoizolant dublu, cu ușă pietonală înglobată (grosime 4 cm, culoare gri), de 22 mp;

*două mecanisme de închidere, cu sistem de încuietoare;

*placă de beton C 16/20 în fața porții (5 m x 2,5 m), cu plasă sudată Φ5 cu ochiuri 100×100, în volum de 3 mc de beton;

*reparații locale la betoane și tencuieli (8 mp);

*transport rutier al materialelor pe 55 km (aproximativ 12 tone).

Portalul CVP baraj Oașa

*demontarea porții duble existente (2,80 m x 3,20 m, circa 9 mp) și montarea uneia noi din aluminiu termoizolant, tot de 9 mp;

*două mecanisme de închidere cu încuietori;

*spargerea a 4 mc de beton de pe stâlpii structurii existente;

*pregătirea a 88 mp de suprafață cu suporți metalici de susținere și aliniere, pentru panouri Alucobond (argintiu/albastru);

*săpătură de 13 mc și turnarea unei plăci din beton C 16/20 (20 mc), cu plasă sudată pe 130 mp;

*montarea a 14 ml de rigolă prefabricată (din care 4 ml carosabilă);

*hidroizolație prin vopsea deasupra portalului (48 mp);

*transport rutier pe 50 km (circa 65 tone).

Localizare și acces

Ambele obiective aparțin amenajării hidroenergetice a râului Sebeș. Accesul se face pe DN 67C, la aproximativ 55 km de Municipiul Sebeș pentru Gâlceag și 65 km pentru Oașa.

Termene și condiții

*Durata contractului: 12 luni, iar planul detaliat de execuție nu poate depăși 60 de zile calendaristice.

*Mobilizare: maximum 5 zile lucrătoare de la ordinul de începere, care se dă după semnarea contractului, constituirea garanției de bună execuție și în funcție de condițiile meteo și de accesul în amplasament.

*Recepția: în două etape, conform HG 273/1994: la terminarea lucrărilor și la finalul perioadei de garanție.

*Garanție: 5 ani de la aprobarea recepției la terminarea lucrărilor.

foto – cu rol ilustrativ

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