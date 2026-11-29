Tânăr de 20 de ani din Abrud, reținut după ce s-a îmbătat și s-a răsturnat cu mașina: Nu avea nici permis de conducere. O tânără de 23 de ani, cercetată pentru că i-a încredințat autoturismul

Un tânăr de 20 de ani din Abrud a fost reținut pentru 24 de ore, după ce s-a urcat băut la volan, fără a deține permis de conducere, și s-a răsturnat cu mașina pe o stradă din oraș.

Autoturismul i-ar fi fost încredințat de o tânără de 23 de ani, din Roșia Montană, care este cercetată, la rândul ei, de polițiști.

Potrivit IPJ Alba, la data de 28 noiembrie 2026, polițiștii din orașul Abrud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 20 de ani, din orașul Abrud, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și conducerea unui vehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere.

În noaptea de 27/28 noiembrie 2026, în jurul orei 04.05, polițiștii din orașul Abrud au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Crișan din oraș, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că, pe partea carosabilă a sensului de mers Abrud – Câmpeni, se află un autoturism răsturnat, iar la fața locului nu a fost identificată nicio persoană.

În urma verificărilor efectuate, a fost identificat conducătorul auto, fiind vorba despre un tânăr, în vârstă de 20 de ani, care ar fi condus, pe strada Crișan din oraș, un autoturism, iar într-o curbă la stânga, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a răsturnat pe partea carosabilă.

Autoturismul i-ar fi fost încredințat de către o femeie, în vârstă de 23 de ani, din localitatea Roșia Montană, pasageră în autoturism.

În urma evenimentului rutier, persoanele nu au suferit leziuni corporale.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat. În vederea stabilirii alcoolemiei, acesta a fost condus la spital.

Totodată, verificările au evidențiat faptul că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Față de tânăra, în vârstă de 23 de ani, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încredințarea unui vehicul unei persoane care nu posedă permis de conducere ori este suspendat sau anulat, sau se află sub influența alcoolului ori a unor substanțe psihoactive.

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