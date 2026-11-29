29 noiembrie: Pomenirea Sfântului Mucenic Paramon și a celor 370 de mucenici. Credință, curaj și jertfă în fața persecuțiilor
29 noiembrie: Pomenirea Sfântului Mucenic Paramon și a celor 370 de mucenici. Credință, curaj și jertfă în fața persecuțiilor
Biserica Ortodoxă îi pomenește în fiecare an, la data de 29 noiembrie, pe Sfântul Mucenic Paramon și pe cei 370 de mucenici care au pătimit împreună cu el pentru credința în Iisus Hristos. Sărbătoarea amintește de una dintre paginile de martiriu ale creștinismului primar, în care statornicia în credință, curajul și sacrificiul personal au devenit mărturii ale devotamentului față de Dumnezeu.
Sfântul Paramon este cinstit ca exemplu de mărturisitor care nu a renunțat la convingerile sale religioase, în ciuda amenințărilor și a suferințelor la care a fost supus. Alături de el, cei 370 de creștini au primit moarte martirică, refuzând să se lepede de Hristos.
Martiriul din vremea împăratului Deciu
Potrivit relatărilor din volumul „Viețile Sfinților” și sinaxarelor ortodoxe, evenimentele s-au petrecut în timpul împăratului roman Deciu (249–251), cunoscut pentru persecuțiile îndreptate împotriva creștinilor.
În acea perioadă, un conducător pe nume Achilin, identificat în unele relatări drept guvernator al regiunii Nicomidiei, a poruncit întemnițarea a 370 de creștini. Aceștia au fost duși în apropierea unui templu închinat zeului Poseidon, unde li s-a cerut să aducă jertfe zeilor păgâni.
Deși au fost supuși amenințărilor și presiunilor, cei 370 de creștini au refuzat să renunțe la credința lor. Au rămas statornici în mărturisirea lui Hristos, acceptând suferința și moartea decât să se lepede de convingerile religioase.
În apropierea templului a trecut atunci Paramon, un creștin care, văzând ceea ce se întâmpla, nu a putut rămâne indiferent. Acesta a condamnat public nedreptatea și cruzimea persecutorilor, mărturisind că oamenii nevinovați erau omorâți doar pentru că refuzau să se închine idolilor.
Cuvintele sale au ajuns la urechile conducătorului, care, mânios, a poruncit ca Paramon să fie prins și pedepsit. Potrivit tradiției hagiografice, acesta a fost supus unor chinuri cumplite, fiind străpuns cu trestii ascuțite și sulițe. În cele din urmă, și-a dat viața pentru credința creștină.
La scurt timp, cei 370 de creștini au fost, la rândul lor, uciși după ce au îndurat chinuri, devenind împreună cu Sfântul Paramon mărturisitori ai credinței în Hristos. Biserica îi pomenește ca pe un grup de mucenici care au rămas uniți în aceeași mărturisire, în fața persecuției și a morții.
Semnificația sărbătorii în calendarul ortodox
Pomenirea Sfântului Mucenic Paramon și a celor 370 de mucenici reprezintă un prilej de reflecție asupra curajului, solidarității și statorniciei în credință. În tradiția ortodoxă, mucenicii sunt considerați exemple de fidelitate față de Dumnezeu, iar jertfa lor este privită ca o mărturie a biruinței spirituale asupra fricii și a suferinței.
Prin exemplul său, Sfântul Paramon este cinstit nu doar pentru faptul că a acceptat moartea martirică, ci și pentru curajul de a lua atitudine în fața unei nedreptăți. El nu a rămas un simplu martor al suferinței celorlalți, ci a ales să își exprime public credința, asumându-și consecințele.
La rândul lor, cei 370 de mucenici simbolizează puterea unei comunități unite prin credință și hotărârea de a nu renunța la valorile spirituale în fața constrângerilor.
Ce alți sfinți sunt pomeniți pe 29 noiembrie
În calendarul ortodox, ziua de 29 noiembrie îi mai amintește credincioșilor și de alți sfinți:
*Sfântul Mucenic Filumen, care a pătimit pentru credința creștină în timpul persecuțiilor din secolul al III-lea;
*Sfântul Cuvios Pitirun, monah și nevoitor în viața ascetică, pomenit pentru râvna și dedicarea sa spirituală.
Astfel, data de 29 noiembrie are o semnificație aparte în calendarul bisericesc, reunind exemple de mărturisire a credinței și de viețuire creștină.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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