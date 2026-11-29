Repetiții pentru parada militară de 1 Decembrie, la Alba Iulia: Sute de militari și tehnică de luptă spectaculoasă defilează pe străzile din oraș

Au început repetițiile pentru parada militară programată de 1 Decembrie la Alba Iulia. Orașul se află în plină pregătire pentru manifestările dedicate Zilei Naționale a României, eveniment care va aduce în Cetatea Marii Uniri sute de militari și numeroase vehicule și echipamente de tehnică militară.

Repetițiile au început în jurul orei 13:00 și vor dura până la ora 17:00. Pentru desfășurarea acestora, autoritățile au impus restricții de circulație în mai multe zone ale municipiului, începând cu ora 11:30 și până la ora 20:00. Evenimentul face parte din programul Festivalului de România 2026, organizat cu ocazia Zilei Naționale.

Peste 1.300 de militari și zeci de mijloace tehnice

Potrivit organizatorilor, la parada militară vor lua parte 23 de formațiuni de militari care vor defila pe jos, cu un efectiv total de aproximativ 1.300 de persoane. Printre structurile participante se numără Divizia 4 Infanterie „Gemina”, Forțele pentru Operații Speciale, Batalionul 136 Geniu „Apulum”, Brigada 18 ISR „Decebal” și Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt”.

Dispozitivul va include și militari din cadrul Centrului 346 Comunicații și Tehnologia Informației „Sava Henția”, structuri aliate ale Brigăzii Multinaționale Sud-Est și Grupului de Luptă NATO de la Cincu, precum și reprezentanți ai Centrului Chinologic din Sibiu, Grupării Mobile de Jandarmi Mureș și Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” Alba.

Vor fi prezente, de asemenea, structuri ale Penitenciarului Aiud, Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” și Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”.

Paradei li se vor alătura reprezentanți ai Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, ai Crucii Roșii Române – Filiala Alba Iulia și ai Asociației de Reconstruiri Istorice „Ferdinand I”.

Componenta tehnică va fi reprezentată de 24 de detașamente dotate cu vehicule și echipamente militare. Publicul va putea vedea tehnică de luptă precum COBRA II, VAMTAC și JLTV, sisteme de artilerie antiaeriană și terestră GEPARD, HIMARS și LAROM, dar și transportoare blindate PIRANHA III și PIRANHA V.

În dispozitiv vor fi incluse și vehicule destinate sprijinului logistic, autospeciale ale structurilor din Sistemul Național de Apărare și echipamente ale Crucii Roșii. De asemenea, vor participa mijloace tehnice ale militarilor aliați din Polonia și Portugalia, dislocați în cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est.

Survolul aerian va fi asigurat de elicoptere IAR 330 M, elicoptere IAR 330 PUMA SOCAT și aeronave F-16 Fighting Falcon din dotarea Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”.

Repetițiile oferă publicului posibilitatea de a urmări o parte dintre pregătirile pentru parada oficială. Până în prezent, nu a fost făcut public un program detaliat privind succesiunea formațiunilor și momentele exacte ale defilării.

Alba Iulia, în pregătiri pentru 1 Decembrie

Repetițiile militare de astăzi, 29 noiembrie 2026 reprezintă o etapă importantă în organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României. Alba Iulia se pregătește să găzduiască numeroși vizitatori din țară și din străinătate, iar parada militară de 1 Decembrie va fi unul dintre principalele momente ale sărbătorii.

Cei care intenționează să ajungă în municipiu sunt sfătuiți să țină cont de restricțiile anunțate, să aleagă din timp un loc de parcare și să urmărească informațiile oficiale privind desfășurarea evenimentelor.

Restricții de circulație în Alba Iulia, duminică, 29 noiembrie 2026

Pentru organizarea repetițiilor, traficul rutier va fi restricționat în mai multe zone ale orașului, în intervalul 11:30–20:00.

Printre străzile și bulevardele afectate se află Bulevardul Încoronării, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Bulevardul Horea, strada Gheorghe Pop de Băsești, strada Crișan, strada Cetății, strada Cloșca, strada Apulum și strada Izvorului.

Lista arterelor vizate continuă cu strada Dr. Ion Rațiu, strada Ion Agârbiceanu, Bulevardul Transilvaniei, Calea Moților, strada Lalelelor, strada Unirii, strada Octavian Goga, strada 9 Mai, strada Brădișor, strada Nicolae Bălcescu, strada Decebal, strada Aurel Vlaicu și strada Gemina.

Restricțiile vor afecta și strada Brândușei, pe porțiunea cuprinsă între strada Lalelelor și Bulevardul Încoronării.

Pe lângă interzicerea temporară a circulației autovehiculelor pe sectoarele respective, vor fi vizate și parcările amplasate de-a lungul arterelor restricționate.

Conducătorii auto sunt îndemnați să evite centrul municipiului în intervalul menționat și să își planifice din timp deplasările, folosind rutele alternative disponibile.

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