Live video | Repetiții pentru parada militară de 1 Decembrie, la Alba Iulia: Sute de militari și tehnică de luptă spectaculoasă defilează pe străzile din oraș
Repetiții pentru parada militară de 1 Decembrie, la Alba Iulia: Sute de militari și tehnică de luptă spectaculoasă defilează pe străzile din oraș
Au început repetițiile pentru parada militară programată de 1 Decembrie la Alba Iulia. Orașul se află în plină pregătire pentru manifestările dedicate Zilei Naționale a României, eveniment care va aduce în Cetatea Marii Uniri sute de militari și numeroase vehicule și echipamente de tehnică militară.
Repetițiile au început în jurul orei 13:00 și vor dura până la ora 17:00. Pentru desfășurarea acestora, autoritățile au impus restricții de circulație în mai multe zone ale municipiului, începând cu ora 11:30 și până la ora 20:00. Evenimentul face parte din programul Festivalului de România 2026, organizat cu ocazia Zilei Naționale.
Peste 1.300 de militari și zeci de mijloace tehnice
Potrivit organizatorilor, la parada militară vor lua parte 23 de formațiuni de militari care vor defila pe jos, cu un efectiv total de aproximativ 1.300 de persoane. Printre structurile participante se numără Divizia 4 Infanterie „Gemina”, Forțele pentru Operații Speciale, Batalionul 136 Geniu „Apulum”, Brigada 18 ISR „Decebal” și Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt”.
Dispozitivul va include și militari din cadrul Centrului 346 Comunicații și Tehnologia Informației „Sava Henția”, structuri aliate ale Brigăzii Multinaționale Sud-Est și Grupului de Luptă NATO de la Cincu, precum și reprezentanți ai Centrului Chinologic din Sibiu, Grupării Mobile de Jandarmi Mureș și Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” Alba.
Vor fi prezente, de asemenea, structuri ale Penitenciarului Aiud, Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” și Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”.
Paradei li se vor alătura reprezentanți ai Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, ai Crucii Roșii Române – Filiala Alba Iulia și ai Asociației de Reconstruiri Istorice „Ferdinand I”.
Componenta tehnică va fi reprezentată de 24 de detașamente dotate cu vehicule și echipamente militare. Publicul va putea vedea tehnică de luptă precum COBRA II, VAMTAC și JLTV, sisteme de artilerie antiaeriană și terestră GEPARD, HIMARS și LAROM, dar și transportoare blindate PIRANHA III și PIRANHA V.
În dispozitiv vor fi incluse și vehicule destinate sprijinului logistic, autospeciale ale structurilor din Sistemul Național de Apărare și echipamente ale Crucii Roșii. De asemenea, vor participa mijloace tehnice ale militarilor aliați din Polonia și Portugalia, dislocați în cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est.
Survolul aerian va fi asigurat de elicoptere IAR 330 M, elicoptere IAR 330 PUMA SOCAT și aeronave F-16 Fighting Falcon din dotarea Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”.
Repetițiile oferă publicului posibilitatea de a urmări o parte dintre pregătirile pentru parada oficială. Până în prezent, nu a fost făcut public un program detaliat privind succesiunea formațiunilor și momentele exacte ale defilării.
Alba Iulia, în pregătiri pentru 1 Decembrie
Repetițiile militare de astăzi, 29 noiembrie 2026 reprezintă o etapă importantă în organizarea manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României. Alba Iulia se pregătește să găzduiască numeroși vizitatori din țară și din străinătate, iar parada militară de 1 Decembrie va fi unul dintre principalele momente ale sărbătorii.
Cei care intenționează să ajungă în municipiu sunt sfătuiți să țină cont de restricțiile anunțate, să aleagă din timp un loc de parcare și să urmărească informațiile oficiale privind desfășurarea evenimentelor.
Restricții de circulație în Alba Iulia, duminică, 29 noiembrie 2026
Pentru organizarea repetițiilor, traficul rutier va fi restricționat în mai multe zone ale orașului, în intervalul 11:30–20:00.
Printre străzile și bulevardele afectate se află Bulevardul Încoronării, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Bulevardul Horea, strada Gheorghe Pop de Băsești, strada Crișan, strada Cetății, strada Cloșca, strada Apulum și strada Izvorului.
Lista arterelor vizate continuă cu strada Dr. Ion Rațiu, strada Ion Agârbiceanu, Bulevardul Transilvaniei, Calea Moților, strada Lalelelor, strada Unirii, strada Octavian Goga, strada 9 Mai, strada Brădișor, strada Nicolae Bălcescu, strada Decebal, strada Aurel Vlaicu și strada Gemina.
Restricțiile vor afecta și strada Brândușei, pe porțiunea cuprinsă între strada Lalelelor și Bulevardul Încoronării.
Pe lângă interzicerea temporară a circulației autovehiculelor pe sectoarele respective, vor fi vizate și parcările amplasate de-a lungul arterelor restricționate.
Conducătorii auto sunt îndemnați să evite centrul municipiului în intervalul menționat și să își planifice din timp deplasările, folosind rutele alternative disponibile.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Tânăr de 20 de ani din Abrud, reținut după ce s-a îmbătat și s-a răsturnat cu mașina: Nu avea nici permis de conducere. O tânără de 23 de ani, cercetată pentru că i-a încredințat autoturismul
Tânăr de 20 de ani din Abrud, reținut după ce s-a îmbătat și s-a răsturnat cu mașina: Nu avea nici permis de conducere. O tânără de 23 de ani, cercetată pentru că i-a încredințat autoturismul Un tânăr de 20 de ani din Abrud a fost reținut pentru 24 de ore, după ce s-a urcat băut […]
Accident rutier la Lunca Mureșului: Un tânăr de 24 de ani, băut, a intrat cu un moped neînmatriculat într-o mașină. Nu avea nici permis de conducere
Accident rutier la Lunca Mureșului: Un tânăr de 24 de ani, băut, a intrat cu un moped neînmatriculat într-o mașină. Nu avea nici permis de conducere Un tânăr de 24 de ani din Lunca Mureșului a fost implicat într-un accident rutier, după ce ar fi intrat cu mopedul într-un autoturism, în timp ce efectua un […]
Colectarea deșeurilor în municipiul Blaj și 10 comune învecinate: ADI Salubris Alba scoate la concesionare un contract uriaș
Colectarea deșeurilor în municipiul Blaj și 10 comune învecinate: ADI Salubris Alba scoate la concesionare un contract uriaș Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba (ADI), în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, a lansat procedura de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deșeurilor […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
1 Decembrie 2026 | „1918. Mărturii din colecțiile Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia”, expoziție specială la Muzeul Național de Istorie a României
1 Decembrie 2026 | „1918. Mărturii din colecțiile Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia”, expoziție specială la Muzeul Național...
Hidroelectrica – Sucursala Hidrocentrale Sebeș schimbă poarta de acces la Gâlceag și repară portalul de la Oașa
Hidroelectrica – Sucursala Hidrocentrale Sebeș schimbă poarta de acces la Gâlceag și repară portalul de la Oașa Sucursala Hidrocentrale Sebeș...
Știrea Zilei
Live video | Repetiții pentru parada militară de 1 Decembrie, la Alba Iulia: Sute de militari și tehnică de luptă spectaculoasă defilează pe străzile din oraș
Repetiții pentru parada militară de 1 Decembrie, la Alba Iulia: Sute de militari și tehnică de luptă spectaculoasă defilează pe...
Tânăr de 20 de ani din Abrud, reținut după ce s-a îmbătat și s-a răsturnat cu mașina: Nu avea nici permis de conducere. O tânără de 23 de ani, cercetată pentru că i-a încredințat autoturismul
Tânăr de 20 de ani din Abrud, reținut după ce s-a îmbătat și s-a răsturnat cu mașina: Nu avea nici...
Curier Județean
AUR pregătește marș și congres la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2026: Peste 10.000 de participanți, așteptați de organizatori
AUR pregătește marș și congres la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2026: Peste 10.000 de participanți, așteptați de organizatori Alianța...
Foto | Crucea Roșie Română Filiala Alba participă și în acest an la parada de la Alba Iulia 2026: Detașament și ambulanțe de ultimă generație
Crucea Roșie Română Filiala Alba participă și în acest an la parada de la Alba Iulia 2026: Detașament și ambulanțe...
Politică Administrație
Foto | Investiții de peste 39 de milioane de lei pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Zlatna, cu fonduri europene nerambursabile
Investiții de peste 39 de milioane de lei pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Zlatna, cu fonduri...
Drept la replică PSD Alba: Marius Hațegan vrea să pară „expert” în guvernare, dar e REPETENT la rezolvarea problemelor județului
Drept la replică PSD Alba: Marius Hațegan vrea să pară „expert” în guvernare, dar e REPETENT la rezolvarea problemelor județului...
Opinii Comentarii
29 noiembrie, ziua în care România își onorează infanteriștii marini: O tradiție renăscută din istorie, sacrificiu și misiuni de luptă
29 noiembrie, ziua în care România își onorează infanteriștii marini: O tradiție renăscută din istorie, sacrificiu și misiuni de luptă...
29 noiembrie: Pomenirea Sfântului Mucenic Paramon și a celor 370 de mucenici. Credință, curaj și jertfă în fața persecuțiilor
29 noiembrie: Pomenirea Sfântului Mucenic Paramon și a celor 370 de mucenici. Credință, curaj și jertfă în fața persecuțiilor Biserica...