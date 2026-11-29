1 Decembrie 2026 | „1918. Mărturii din colecțiile Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia”, expoziție specială la Muzeul Național de Istorie a României

Marți, 1 decembrie 2026, Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) este deschis și oferă vizitatorilor acces gratuit.

Cu ocazia Zilei Naționale a României va fi prezentată publicului vizitator expoziția „1918. Mărturii din colecțiile Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia”, realizată în cadrul proiectului „Patrimoniul care unește”, o inițiativă prin care cele două instituții muzeale își propun să construiască o punte culturală între București și Alba Iulia, prin care să valorifice și să promoveze, reciproc, patrimoniul național.

Astfel, piese reprezentative din patrimoniul MNIR sunt prezentate publicului albaiulian, în expoziția „Simboluri ale puterii. Tronuri domnești și regale” (27 noiembrie 2026 – 21 martie 2027), în timp ce bunuri culturale din patrimoniul Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia vor fi expuse la București, în cadrul expoziției amintite.

În această zi specială, la Muzeul Național de Istorie a României, vizitatorii vor fi întâmpinați de membrii Asociațiilor Deutsches Freikorps și IR33 – Cetatea Aradului, care vor evoca militarii diferitelor armate care s-au aflat pe teritoriul României în perioada Primului Război Mondial și vor oferi informații despre uniformele, echipamentele, armele și viața din tranșeele Marelui Război.

Cei care vor trece pragul muzeului în ziua de 1 decembrie 2026, vor avea acces la bogata ofertă de expoziții temporare precum:

*„De mare preț. Aur și argint în Țara Românească, Moldova și Transilvania, în secolele XIV–XVII”

*„Din istoria unei absențe. Obiecte de aur din Tezaurul României trimis la Moscova și restituit parțial în 1956”

*„Instaurarea comunismului – Alegerile din 1946”

*„A.Rest. Arhiva Video a Securității”

*„SUA-România. Istorie, diplomație și drumul spre democrație”

*„Capodopere din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României”

De asemenea, sunt deschise expozițiile permanente Tezaurul Istoric, Copia Columnei lui Traian și Lapidarium.

foto – cu rol ilustrativ

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