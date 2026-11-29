29 noiembrie, ziua în care România își onorează infanteriștii marini: O tradiție renăscută din istorie, sacrificiu și misiuni de luptă

În fiecare an, la 29 noiembrie, România omagiază infanteriștii marini, militarii care îmbină pregătirea specifică luptătorului terestru cu particularitățile operațiunilor desfășurate în mediul fluvial, maritim și în zone greu accesibile. Data are o semnificație istorică aparte, marcând reînființarea, în 1971, a Batalionului 307 Infanterie Marină, o structură care avea să devină nucleul dezvoltării moderne a infanteriei marine din Armata României.

Dincolo de caracterul aniversar, această zi readuce în atenție o istorie marcată de reorganizări, confruntări, sacrificii și adaptare permanentă la cerințele de securitate ale vremurilor.

De la primele formațiuni navale la o structură militară specializată

Originile infanteriei marine române sunt legate de dezvoltarea Marinei Militare și de necesitatea protejării litoralului, a gurilor Dunării și a infrastructurii navale. O primă referire documentară la militari cu atribuții specifice infanteriei marine datează din 1886, când, potrivit organizării Flotilei Române, echipajul crucișătorului „Elisabeta” includea 20 de infanteriști.

Evoluția acestei componente militare a continuat în timpul Primului Război Mondial. În 1916, în cadrul Marinei Militare, a fost organizat Batalionul de Debarcare, iar la 24 ianuarie 1917 a fost constituit Corpul Infanteriștilor Marinei, având responsabilități privind apărarea Deltei Dunării și a litoralului. Structura cuprindea Batalionul de Debarcare și Grupul Companiilor de Marș.

În anii de după 1918, apărarea litoralului și a căilor navigabile a căpătat o importanță sporită, fiind dezvoltate structuri specializate pentru apărarea maritimă și fluvială. La 11 martie 1920 au fost înființate Apărarea Fixă Maritimă și Apărarea Fixă Fluvială, aflate în subordinea Comandamentului Marinei Regale.

Batalionul de Infanterie Marină, înființat în 1940, și desființarea din 1958

Un moment important în istoria acestei arme îl reprezintă 1 aprilie 1940, când, prin Înaltul Decret Regal nr. 635, a fost înființat Batalionul de Infanterie Marină, prima unitate de acest tip din Armata României capabilă să execute misiuni de apărare a litoralului.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, infanteriștii marini au participat la acțiuni militare alături de celelalte structuri ale armatei. După încheierea războiului, unitatea a trecut prin transformări succesive, în contextul reorganizării armatei și al schimbărilor politice din România.

În 1958, structura de infanterie marină a fost desființată, într-un context de presiuni exercitate de consilierii sovietici asupra organizării armatei române. Dispariția acestei structuri a întrerupt temporar tradiția instituțională a infanteriei marine, însă necesitatea unor militari capabili să opereze în zone fluviale și costiere avea să reapară în deceniile următoare.

29 noiembrie 1971 – data renașterii infanteriei marine

La 29 noiembrie 1971, Batalionul 307 Infanterie Marină a fost reînființat.

Noua unitate a intrat în subordinea Comandamentului Marinei Militare și a fost dislocată inițial în localitatea 2 Mai, județul Constanța. În 1973, batalionul a fost mutat la Babadag, în județul Tulcea, o poziție strategică pentru pregătirea și desfășurarea misiunilor în Delta Dunării, zona Dunării Maritime și complexul lagunar Razelm-Sinoe.

Relocarea a reflectat orientarea operațională a unității către mediul fluvial și lagunar, zone în care particularitățile geografice impun tehnici de luptă, mobilitate și instruire diferite de cele ale infanteriei convenționale.

Data reînființării batalionului, 29 noiembrie, a devenit ulterior Ziua Infanteriei Marine Române, simbol al continuității unei arme care a traversat perioade de reorganizare și schimbări majore în structura militară a țării.

Regimentul 307 Infanterie Marină – modernizare și diversificarea misiunilor

În 1996, Batalionului 307 Infanterie Marină i-a fost acordat Drapelul de Luptă, un moment important în consolidarea identității militare a unității.

Începând cu 2018, batalionul a fost transformat în Regimentul 307 Infanterie Marină, structură aflată în subordinea comandamentului Flotilei Fluviale. Transformarea a urmărit diversificarea organizării și adaptarea capacităților la cerințele mediului operațional contemporan.

Misiunile infanteriștilor marini nu se limitează la acțiuni de luptă. Acestea includ supravegherea și protecția căilor de comunicație navală, operațiuni în Delta Dunării și în zonele lagunare, transport, căutare și salvare, participarea la operații multinaționale, precum și intervenții în sprijinul populației în situații de urgență.

Mediul în care operează presupune o combinație de terenuri inundabile, canale, brațe de fluviu, zone de vegetație densă și spații costiere, ceea ce impune o pregătire multidisciplinară, mobilitate și capacitate de adaptare.

Misiuni internaționale și cooperare militară

După aderarea României la Parteneriatul pentru Pace, începând cu 1995, infanteriștii marini au participat la exerciții multinaționale alături de structuri similare din state precum Grecia, Italia, Olanda, Portugalia, Spania, Statele Unite, Turcia și Ucraina.

Experiența internațională a fost consolidată prin participarea la misiuni în teatre de operații.

În perioada martie 2008 – martie 2009, militarii Regimentului 307 Infanterie Marină au participat, cu două detașamente de nivel companie, la misiunea KFOR din Kosovo, în cadrul operației „Joint Enterprise”.

În 2019, un detașament de 60 de pușcași marini a fost dislocat în Afganistan, în cadrul operației „Resolute Support”, participând la misiuni de securizare a Bazei Aeriene Kandahar.

Aceste experiențe au contribuit la consolidarea interoperabilității cu structurile NATO și la dezvoltarea capacității de operare în medii de securitate complexe.

O armă definită de rezistență, disciplină și adaptabilitate

Ziua Infanteriei Marine Române nu reprezintă doar marcarea unei date din calendarul militar, ci și un prilej de evocare a celor care au servit în această armă, a sacrificiilor făcute în timpul războaielor și a efortului depus de generații de militari pentru menținerea și dezvoltarea unei structuri cu rol strategic.

De la primele formațiuni de infanteriști îmbarcați pe crucișătorul „Elisabeta”, la Corpul Infanteriștilor Marinei din 1917 și până la Regimentul 307 Infanterie Marină de astăzi, evoluția acestei arme reflectă adaptarea permanentă la schimbările din domeniul apărării.

29 noiembrie rămâne, astfel, o zi dedicată curajului, profesionalismului, disciplinei și spiritului de sacrificiu al infanteriștilor marini români, militari care își desfășoară activitatea într-un mediu operațional dificil și care contribuie la apărarea intereselor de securitate ale României.

sursa: Forțele Navale Române

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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