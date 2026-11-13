Metalurgistul Cugir – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 0-3 (0-3)! Coșmar pentru „roș-albaștri”! Vitinha: „Nu-și au rostul cuvintele!”
Metalurgistul Cugir – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 0-3 (0-3), în etapa 13 din Liga 3! Coșmar pentru „roș-albaștri”, al doilea eșec la rând!!!
Metalurgistul Cugir a suferit cea mai drastică înfrângere stagională în fața fanilor, 0-3 (0-3) cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, după un prim act de coșmar al elevilor lui Vitinha.
„A câștigat cine și a dorit mai mult! Astăzi am fost departe de ce putem! După un 0-3, nu au rost cuvintele”, a concluzionat portughezul Vitinha.
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„Roș-albaștrii” au avut o repriză dezastruoasă, în care vizitatorii au punctat în 3 rânduri, prin Ardel (11), Mancaș (43), Rîpă (45), cu execuții din careu, aceștia profitând de gafele din defensiva adversă. Bănățenii, la a treia deplasare consecutivă, au luat 3 puncte prețioase în cursa pentru accederea în play-off și sunt imbatabili în descinderile din Alba, cu 8 puncte din 4 dispute.
Deziluzie pentru cugireni, care au înregistrat al doilea eșec consecutiv, fără a puncta, și rămân datori fanilor, cu un unic succes în ediția curentă, din 7 întâlniri, penultimii în respectiva ierarhie, cu 4 puncte și golaveraj 5-14!!! La mijlocul primului act, Vitinha a renunțat la unul din cei 3 fundași centrali, pentru a miza pe Bura, modificând distribuția tactică.
Metalurgistul: Herlea – Liubashov (32, Bura), Balaur, S. Itu – Sebaș (46, Tăban), Todoran (46, Udrea), P. Pahone, Iosif, Igwe – Șaucă/ cpt. (64, Goronea), Cocan (78, Mâlnă); rezerve B. Avram, Bugnariu, G. Cristea, Kiraly. Antrenor Vitinha.
CSC Ghiroda: Ciublea – Miclăuș, Bocșan, Sabău, D. Roșu – Stoi, D. Pop (81, Jichici) – Râpă (78, Dobrescu), Mancaș/ cpt. (81, Vaccari), Ardel (73, Șteta) – D. Ciurel (73, Trandu); rezerve Moșoarcă, Băiceanu, Stămorean, A. Ilie, Trandu. Antrenor Cristian Gălan.
Arbitri H. Mailat, Al. Cozma, I. Sîncrai, rezervă Cl. Ștef (toți Mureș) Observatori D. Duma (Sălaj), V. Chițu (Gorj)
Foto: CSC Ghiroda și Giarmata Vii
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