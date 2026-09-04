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CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Metalurgistul Cugir 3-3 (2-1) | Remiză spectaculosă, cu „roș-albaștrii” egalând în 3 rânduri prin reușitele lui Cocan, P. Pahone și Bura

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

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CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Metalurgistul Cugir 3-3 (2-1), în etapa a doua din Liga 3 | Remiză spectaculosă, cu „roș-albaștrii” egalând în 3 rânduri prin reușitele lui Cocan, P. Pahone și Bura

CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Metalurgistul Cugir 3-2 (2-1), vineri, ora 17.00, pe „Emilian Pavel”).

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Metalurgistul Cugir a cucerit primul punct stagional, după o remiză spectaculoasă, 3-3 (1-2), în deplasare cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, un meci în care „roș-albaștrii” au egalat în trei rânduri, prin Cocan, P. Pahone (direct din lovitură liberă), Bura, revenind de fiecare dată pe tabelă.

Cugirenii au început tare, ratând 3 ocazii în primul sfert de oră, prin Bura și Cocan (în aceeași fază), P. Pahone (șut ce a lovit ambele bare laterale) și Șaucă. Vizitatorii, cu 5 noutăți în formula de start, comparativ cu jocul inaugural, s-a trezit însă conduși când șutul căpitanului Trandu (37) a fost deviat de Mâlnă. Egalarea a venit rapid, la execuția lui Cocan (40, la centrarea lui P. Pahone), dar până la pauză au continuat răsturnările de scor întrucât Bud (44) a reluat în plasă un balon respins de B. Avram.

La reluare, P. Pahone (49, a jucat mijlocaș stânga) a egalat după o execuție superbă a unei lovituri libere de la marginea careului. Dar suspansul a continuat, întrucât, peste 3 minute, Bud a realizat dubla, la un corner. Fireasca egalare, după aspectul jocului, a venit de la Bura (68), reluare senzațională cu călcâiul, la pasa lui Todoran. Au debutat în Liga 3, Iodsif (produs al Cugirului) și Bugnariu (LPS Sebeș), Vin la rând două jocuri interne, cu Timișul Șag (vineri) și CSM Unirea Alba Iulia, un nou derby „de Alba”.

Categoric că meritam mult mai mult, ținând cont de startul meciului și de faptul că oponenții au marcat două goluri, în prima repriză, cu șuturi de la distanță, la singurele acțiuni. Am luat un punct prețios, dar regretele rămân”, a spus Lucian Itu, antrenor care marți, 8 septembrie, va împlini 48 de ani.

Arbitri Ad. Negrean (Sălaj), Al. Bogdănel, D. Leuca; rezervă D. David (toți Bihor) Observatori I. Szekely (Cluj-Napoca), D. Scridon (Arad)

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