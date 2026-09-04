CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Metalurgistul Cugir 3-3 (2-1) | Remiză spectaculosă, cu „roș-albaștrii” egalând în 3 rânduri prin reușitele lui Cocan, P. Pahone și Bura
CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Metalurgistul Cugir 3-3 (2-1), în etapa a doua din Liga 3 | Remiză spectaculosă, cu „roș-albaștrii” egalând în 3 rânduri prin reușitele lui Cocan, P. Pahone și Bura
CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Metalurgistul Cugir 3-2 (2-1), vineri, ora 17.00, pe „Emilian Pavel”).
Citește și: Liga 3, Seria 7: CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Metalurgistul Cugir 1-0 (0-0) | „Roș-albaștrii”, eșec în prelungiri dintr-un penalty extrem de ușor acordat!
Metalurgistul Cugir a cucerit primul punct stagional, după o remiză spectaculoasă, 3-3 (1-2), în deplasare cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, un meci în care „roș-albaștrii” au egalat în trei rânduri, prin Cocan, P. Pahone (direct din lovitură liberă), Bura, revenind de fiecare dată pe tabelă.
Cugirenii au început tare, ratând 3 ocazii în primul sfert de oră, prin Bura și Cocan (în aceeași fază), P. Pahone (șut ce a lovit ambele bare laterale) și Șaucă. Vizitatorii, cu 5 noutăți în formula de start, comparativ cu jocul inaugural, s-a trezit însă conduși când șutul căpitanului Trandu (37) a fost deviat de Mâlnă. Egalarea a venit rapid, la execuția lui Cocan (40, la centrarea lui P. Pahone), dar până la pauză au continuat răsturnările de scor întrucât Bud (44) a reluat în plasă un balon respins de B. Avram.
La reluare, P. Pahone (49, a jucat mijlocaș stânga) a egalat după o execuție superbă a unei lovituri libere de la marginea careului. Dar suspansul a continuat, întrucât, peste 3 minute, Bud a realizat dubla, la un corner. Fireasca egalare, după aspectul jocului, a venit de la Bura (68), reluare senzațională cu călcâiul, la pasa lui Todoran. Au debutat în Liga 3, Iodsif (produs al Cugirului) și Bugnariu (LPS Sebeș), Vin la rând două jocuri interne, cu Timișul Șag (vineri) și CSM Unirea Alba Iulia, un nou derby „de Alba”.
„Categoric că meritam mult mai mult, ținând cont de startul meciului și de faptul că oponenții au marcat două goluri, în prima repriză, cu șuturi de la distanță, la singurele acțiuni. Am luat un punct prețios, dar regretele rămân”, a spus Lucian Itu, antrenor care marți, 8 septembrie, va împlini 48 de ani.
Arbitri Ad. Negrean (Sălaj), Al. Bogdănel, D. Leuca; rezervă D. David (toți Bihor) Observatori I. Szekely (Cluj-Napoca), D. Scridon (Arad)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
Foto: CS Universitar Alba Iulia – Viitorul Arad 2-2 (1-0) | Universitarii, remiză după o partidă nebună, cu oaspeții revenind de la 0-2, în final!
CS Universitar Alba Iulia – Viitorul Arad 2-2 (1-0) | Universitarii, remiză după o partidă nebună, cu oaspeții revenind de la 0-2, în final! CSU Alba Iulia – Viitorul Arad a fost 2-2 (1-0), în etapa a doua din eșalonul secund Citește și: CS Universitar se mută… la Alba Iulia, de la „Pielarul” Sebeș! Sebaș a […]
Răzvan Ducan, fost portar al Unirii Alba Iulia, a semnat cu Rapid București: Pe ce contract și-a pus semnătura
Răzvan Ducan, fost portar al Unirii Alba Iulia, a semnat cu Rapid București: Pe ce contract și-a pus semnătura Rapid București și-a întărit compartimentul defensiv prin transferul portarului Răzvan Ducan. În vârstă de 25 de ani, goalkeeperul a semnat cu formația giuleșteană un contract valabil pentru un sezon, cu opțiune de prelungire, au anunțat oficial […]
Portarul albaiulian Mihai Mincă va apăra la 42 de ani la o echipă sibiană care atacă promovarea în Liga 3
Portarul albaiulian Mihai Mincă va apăra la 42 de ani la o echipă sibiană care atacă promovarea în Liga 3 Mihai Mincă nu renunță la fotbal! Portarul albaiulian, unul dintre jucătorii cu un CV impresionant care mai sunt activi în fotbalul românesc, a semnat cu ACS Bradu, vicecampioana județului Sibiu. Ajuns la aproape 42 de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Echinocțiul de toamnă 2026: Sfârșitul oficial al verii și începutul toamnei astronomice. Pe ce dată începe ziua să scadă, iar noaptea să devină tot mai lungă
Echinocțiul de toamnă 2026: Sfârșitul oficial al verii și începutul toamnei astronomice. Pe ce dată începe ziua să scadă, iar...
Câtă țuică, vișinată sau alte băuturi alcoolice poți face acasă fără să plătești accize. De la plafonul de 200 de litri la 50, după observațiile lui Nicușor Dan
Câtă țuică, vișinată sau alte băuturi alcoolice poți face acasă fără să plătești accize. De la plafonul de 200 de...
Știrea Zilei
FOTO | O tânără din Alba, pasionată de desen și pictură, creează adevărate opere de artă. „Nu urmăresc perfecțiunea. Încerc să surprind esența – acea „scânteie” a persoanei sau a ideii pe care o redau”
O tânără din Alba, pasionată de desen și pictură, creează adevărate opere de artă. „Nu urmăresc perfecțiunea. Încerc să surprind...
Bugetul municipiului Alba Iulia, rectificat cu peste 166,6 milioane de lei: Banii merg către proiecte europene, investiții, educație, cultură, recreere și infrastructură
Bugetul municipiului Alba Iulia, rectificat cu peste 166,6 milioane de lei: Banii merg către proiecte europene, investiții, educație, cultură, recreere...
Curier Județean
Nunta de Aur la Cugir: Cuplurile din oraș care au împlinit în 2026 jumătate de veac împreună, sărbătorite pe 1 octombrie 2026. Cum se fac înscrierile
Nunta de Aur la Cugir: Cuplurile din oraș care au împlinit în 2026 jumătate de veac împreună, sărbătorite pe 1...
168 de boboci intră în primul an la Colegiul Militar din Alba Iulia în 2026: Festivitatea de deschidere, în Piața Cetății
168 de boboci intră în primul an la Colegiul Militar din Alba Iulia în 2026: Festivitatea de deschidere, în Piața...
Politică Administrație
Foto | Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării
Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării Joi,...
Municipiul Aiud deschide selecția pentru acordarea, în 2027, a subvențiilor de la bugetul local pentru servicii sociale
Municipiul Aiud deschide selecția pentru acordarea, în 2027, a subvențiilor de la bugetul local pentru servicii sociale Primăria Municipiului Aiud...
Opinii Comentarii
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a aflat şi în Arhiepiscopia de Alba Iulia
31 august: Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului. Sărbătoare cu cruce neagră în calendarul ortodox. În 2007, racla s-a...
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...