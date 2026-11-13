Taxa turistică din Alba Iulia: Șoc! Nu mai plătesc doar turiștii, ci și hotelurile și celelalte structuri de cazare, cluburile și comerțul din zona Cetății

Primăria Alba Iulia a deschis, vineri, 13 noiembrie 2026 procedura de transparență decizională pentru proiectul de hotărâre privind instituirea taxei de dezvoltare și promovare a turismului. Dacă va fi adoptat, proiectul înlocuiește taxa din 2019 și se aplică de la 1 ianuarie 2027.

De ce se schimbă regulile

În referatul de aprobare se susține că municipiul Alba Iulia are nevoie de o sursă stabilă de finanțare pentru Organizația de Management al Destinației (OMD) Alba Iulia, înființată prin HCL nr. 362/2026. Legislația turismului leagă finanțarea acestor organizații de taxele speciale pentru promovare turistică.

Potrivit referatului, HCL nr. 150/2019 nu mai corespunde, din trei motive:

*taxa era plătită doar de turiști (5,20 lei sau 2,60 lei pe zi, după clasificarea unității), deși beneficiază de fluxul turistic și alți operatori;

*nu prevedea transferul banilor către OMD, program de activitate, indicatori sau raportare publică;

*aplicarea ei a fost suspendată pentru 2025 și 2026, la cererea unor operatori, ceea ce face imposibilă planificarea unor campanii multianuale.

În referatul de aprobare sunt menționate și datele INS: 119.289 de înnoptări în primele 11 luni din 2024, față de 125.314 în aceeași perioadă din 2023.

Ce se propune

Taxa are două componente.

Componenta A este o taxă anuală fixă, datorată pentru fiecare locație:

*4.000 lei: hoteluri, complexuri hoteliere, hoteluri-apartament, cluburi, discoteci și cazinouri;

*3.000 lei: structuri de cazare cu peste 10 camere (moteluri, vile, pensiuni etc.), locații de agrement cu alimentație publică, restaurante și baruri din Zona 1;

*2.000 lei: structuri de cazare cu cel mult 10 camere, agrement fără alimentație publică, alimentație publică din Zona 2;

*1.000 lei: alimentație publică din Zona 3 și transport turistic (autocare, microbuze);

*1.500 lei: comerț și alte activități economice, numai în Zona 1;

*500 lei: fiecare locuință închiriată în regim hotelier, inclusiv prin platforme online.

Zona 1 cuprinde Cetatea Alba Carolina și zonele limitrofe, între Bulevardul 1 Decembrie 1918, Calea Moților, Bulevardul Încoronării, strada Octavian Goga și strada Nicolae Bălcescu. Zona 2 acoperă cartierele Cetate și Centru, fără Zona 1. Zona 3 cuprinde restul teritoriului. Pentru o locație cu mai multe activități se plătește o singură taxă, la nivelul cel mai mare. Taxa se plătește până la 1 iulie, pe baza unei declarații anuale.

Componenta B este de 2 lei pe persoană și noapte de cazare, pentru persoanele peste 14 ani. Turistul plătește, iar structura de cazare sau gazda o colectează și o virează lunar, până pe 10 ale lunii următoare. Față de 2019, nivelul scade, iar pragul de vârstă crește de la 12 la 14 ani, ceea ce avantajează familiile cu copii.

Cum se folosesc banii

Sumele se încasează de Direcția Venituri într-un cont distinct și se virează lunar, integral, către OMD, pe baza unei convenții care va fi aprobată printr-o hotărâre separată. Regulamentul exclude explicit: promovarea unui singur operator; activitățile politice sau electorale; plata cotizațiilor membrilor OMD; plata amenzilor și penalităților OMD.

Cheltuielile de funcționare ale OMD sunt limitate la sumele din componenta A. OMD trebuie să elaboreze un program anual cu indicatori de rezultat, să transmită rapoarte semestriale primarului și un raport anual consiliului local, publicat online. Sumele cheltuite în alte scopuri trebuie restituite în 30 de zile, iar până atunci virările se suspendă.

Scutiri și sancțiuni

Sunt scutiți de componenta A, la cerere:

*instituțiile publice, inclusiv cele de cultură;

*ONG-urile și unitățile de cult, pentru activitățile fără scop lucrativ;

*operatorii prezenți doar temporar la târgurile organizate de municipiu;

*operatorii cu activitatea suspendată pe tot anul fiscal.

Întârzierea la plată atrage majorări de 1% pe lună. Nedepunerea sau depunerea cu întârziere ori cu date eronate a declarațiilor se sancționează cu amenzi de 400-900 lei pentru persoane fizice și întreprinderi individuale, respectiv 1.400-2.500 lei pentru persoane juridice.

Cât ar aduce taxa

Dar cât se va strânge din taxă? În referatul de aprobare se estimează componenta B la cel mult 260.000 lei pe an, pornind de la circa 130.000 de înnoptări, din care urmează să se scadă cele ale minorilor de până la 14 ani. Pentru operatori, componenta A este prezentată ca echivalent a 42-333 lei pe lună.

În document nu se oferă o estimare a veniturilor totale din componenta A.

Efectul asupra bugetului local este descris ca neutru.

Cuantumurile se stabilesc anual prin hotărârea privind impozitele și taxele locale, cu aviz consultativ al OMD, iar proiectul se corelează cu proiectul nr. 495/2026, aflat tot în consultare.

Hotărârea necesită votul majorității absolute a consilierilor locali.

Toate detaliile sunt disponibile AICI.

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