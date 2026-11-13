Sport

Live video: Metalurgistul Cugir – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 0-3, la pauză! în etapa a 13-a a Seriei 7 din Liga 3

Dan HENEGAR

Publicat

acum 22 de minute

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Metalurgistul Cugir – CSC Ghiroda și Giarmata Vii, în etapa a 13-a a Seriei 7 din Liga 3, pe „Arena Cugir”

 

Petrecerea Divorțaților

Metalurgistul Cugir (locul 8, 13 puncte) – CSC Ghiroda și Giarmata Vii (locul 6, 19 puncte, vineri, ora 14.00, „Arena Cugir” (în tur, 3-3).

La pauză oaspeții conduc cu 3-0, goluri înscrise de Ardel (11), Rîpă (43, 45)

Ieșiți din calcule pentru play-off, după înfrângerea de la Tiur, prima sub comanda lui Vitinha, „roș-albaștrii”, fără B. Minteuan (absență îndelungată, se va opera la genunchi) și Butnariu, încearcă să obțină toate puncte în fața fanilor. Întâlnire complicată, câte vreme bănățenii nu au pierdut în descinderile din Alba (0-0 pe „Cetate”, 2-0 la Micești și 2-2 la Tiur) și sunt la a treia deplasare consecutivă.

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