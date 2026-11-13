13-14 noiembrie 2026 | Cod Portocaliu și Cod Galben de inundații: Care este avertizarea hidrologilor pentru județul Alba

Cod Portocaliu și Cod Galben de inundații: Care este avertizarea hidrologilor pentru județul Alba

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a actualizat avertizarea hidrologică emisă în 12 noiembrie, instituind Cod Portocaliu și Cod Galben de inundații pentru mai multe râuri din țară. Avertizarea este valabilă începând de vineri, 13 noiembrie 2026, ora 12:00, până sâmbătă, 14 noiembrie 2026, ora 12:00.

Potrivit hidrologilor, precipitațiile prognozate și propagarea viiturilor pot determina scurgeri importante de apă pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu posibile inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri pe unele cursuri de apă. În anumite zone există riscul depășirii cotelor de apărare.

Cod Portocaliu este în vigoare vineri, între orele 12:00 și sâmbătă, ora 06:00, pe râul Someșul Mare, în sectorul din amonte de stația hidrometrică Nepos până la confluența cu râul Șieu, în județul Bistrița-Năsăud, precum și pe râul Lăpuș, în bazinul superior și pe afluenții din bazinele mijlociu și inferior, în județul Maramureș.

Cod Galben a fost instituit pentru intervalul 13 noiembrie, ora 12:00 – 14 noiembrie, ora 12:00, pe sectoare de râuri din bazinele hidrografice Tisa, Vișeu, Iza, Lăpuș, Tur, Someșul Mare, Someșul Mic, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul Alb, Mureș, Arieș, Bega, Timiș și Bistrița (afluent al râului Siret).

Avertizarea vizează mai multe județe, printre care Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Bihor, Cluj, Arad, Hunedoara, Harghita, Mureș, Alba, Timiș, Caraș-Severin, Suceava și Neamț.

Totodată, începând de vineri, 13 noiembrie, ora 12:00, se ridică avertizarea hidrologică pentru celelalte bazine hidrografice incluse în atenționarea anterioară.

Autoritățile recomandă populației din zonele vizate să urmărească informările oficiale și să evite traversarea cursurilor de apă sau a zonelor inundate, în special în perioadele cu precipitații abundente.

foto – cu rol ilustrativ

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