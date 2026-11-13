CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj, derby „de Alba” încins, în etapa 13 a Ligii 3. Daniel Tătar: „Unirea e favorită, dar avem și noi șansa noastră”

CSM Unirea Alba Iulia (locul 1, 29 de puncte) – CIL Blaj (locul 4, 22 de puncte), sâmbătă, ora 14.00, „Cetate” (în tur, 1-2), este derby-ul „de Alba” care se anunță electrizant pe „Cetate”!



Asta, întrucât CIL Blaj, echipa oaspete, a acuzat CSM Unirea Alba Iulia de jocuri murdare, totul plecând de la propunerea „alb-negrilor” de a-l readuce, din iarnă, pe Ștefan Blănaru, căpitanul vizitatorilor și golgheterul Seriei 7

„Ne așteaptă un meci ca oricare altul, împotriva celei mai bune echipe din seria noastră, cu un antrenor foarte bun, cu o experiență mare și rezultate notabile, pe care îl respect foarte mult! Unirea pleacă favorită, fără doar și poate, la toate capitolele, dar avem și noi șansa noastră! Legat de ultimele știri apărute nu am prea multe de comentat, sunt antrenor și datoria mea este să caut soluțiile pe teren, dar pot spune că sunt extrem de bucuros pentru prelungirea contractului lui Blănaru. Este un jucător important pentru noi și te impresionează zilnic prin ce face la antrenament și cum vorbește cu ceilalți colegi! El, așa cum îl știu eu de mulți ani, este același om, cu un caracter deosebit, și în ceea ce spune am încredere în el! Legat de Alba Iulia, le urez baftă în îndeplinirea obiectivelor!”, a transmis Daniel Tătar, antrenorul blăjenilor, pentru site-ul oficial al clubului. Tătar a jucat în Liga 2 pentru Unirea Alba Iulia (2005-2009), cu care a promovat în Divizia A în 2009



Se întâlnesc liderul seriei, gruparea albaiuliană, cu 8 victorii consecutive și echipa din „Mica Romă”, clasată pe locul 4, cu 7 puncte mai puțin, vizitatorii reușind să câștige duelul din runda precedentă, un altul cu o conjudețeană, 2-0 cu Metalurgistul Cugir, după 6 etape sterile. E rost de revanșă pentru marea favorită la promovare, după unicul eșec stagional, 1-2, la Tiur, în etapa a doua. Acum mai bine de două luni, în 5 septembrie, la inaugurarea bazei sportive „Târnavele” elevii lui Daniel Tătar au dat marea lovitură și au învins cu 2-1 (0-1). Gazdele au întors scorul, ultima reușită fiind semnată de ex-uniristul Răzvan Pîntea, asta după ce brazilianul Cordeiro a fost eliminat prostește, cu două galbene în câteva zeci de scunde, în startul mitanului secund. Și asta după 4 victorii consecutive la zero ale uniriștilor în meciurile „face to face”. Blăjenii i-au prelungit contractul până în 2028, căpitanului Ștefan Blănaru, golgheterul seriei, cu 8 reușite, acesta primind luna trecută o ofertă… de la fosta echipă, pe care a părăsit-o în vară.

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