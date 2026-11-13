Sport

CSM Unirea Alba Iulia – CIL Blaj, derby „de Alba” încins, în etapa 13 a Ligii 3. Daniel Tătar: „Unirea e favorită, dar avem și noi șansa noastră”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 16 minute

în

De

CSM Unirea Alba Iulia (locul 1, 29 de puncte) – CIL Blaj (locul 4, 22 de puncte), sâmbătă, ora 14.00, „Cetate” (în tur, 1-2), este derby-ul „de Alba” care se anunță electrizant pe „Cetate”!

Asta, întrucât CIL Blaj, echipa oaspete, a acuzat CSM Unirea Alba Iulia de jocuri murdare, totul plecând de la propunerea „alb-negrilor” de a-l readuce, din iarnă, pe Ștefan Blănaru, căpitanul vizitatorilor și golgheterul Seriei 7

Citeșțe și: Ștefan Blănaru în contextul scandalului CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia: „Nu s-a pus în niciun moment problema să nu-mi apăr corect șansele!”

Petrecerea Divorțaților

Ne așteaptă un meci ca oricare altul, împotriva celei mai bune echipe din seria noastră, cu un antrenor foarte bun, cu o experiență mare și rezultate notabile, pe care îl respect foarte mult! Unirea pleacă favorită, fără doar și poate, la toate capitolele, dar avem și noi șansa noastră! Legat de ultimele știri apărute nu am prea multe de comentat, sunt antrenor și datoria mea este să caut soluțiile pe teren, dar pot spune că sunt extrem de bucuros pentru prelungirea contractului lui Blănaru. Este un jucător important pentru noi și te impresionează zilnic prin ce face la antrenament și cum vorbește cu ceilalți colegi! El, așa cum îl știu eu de mulți ani, este același om, cu un caracter deosebit, și în ceea ce spune am încredere în el! Legat de Alba Iulia, le urez baftă în îndeplinirea obiectivelor!”, a transmis Daniel Tătar, antrenorul blăjenilor, pentru site-ul oficial al clubului. Tătar a jucat în Liga 2 pentru Unirea Alba Iulia (2005-2009), cu care a promovat în Divizia A în 2009

Se întâlnesc liderul seriei, gruparea albaiuliană, cu 8 victorii consecutive și echipa din „Mica Romă”, clasată pe locul 4, cu 7 puncte mai puțin, vizitatorii reușind să câștige duelul din runda precedentă, un altul cu o conjudețeană, 2-0 cu Metalurgistul Cugir, după 6 etape sterile. E rost de revanșă pentru marea favorită la promovare, după unicul eșec stagional, 1-2, la Tiur, în etapa a doua. Acum mai bine de două luni, în 5 septembrie, la inaugurarea bazei sportive „Târnavele” elevii lui Daniel Tătar au dat marea lovitură și au învins cu 2-1 (0-1). Gazdele au întors scorul, ultima reușită fiind semnată de ex-uniristul Răzvan Pîntea, asta după ce brazilianul Cordeiro a fost eliminat prostește, cu două galbene în câteva zeci de scunde, în startul mitanului secund. Și asta după 4 victorii consecutive la zero ale uniriștilor în meciurile „face to face”. Blăjenii i-au prelungit contractul până în 2028, căpitanului Ștefan Blănaru, golgheterul seriei, cu 8 reușite, acesta primind luna trecută o ofertă… de la fosta echipă, pe care a părăsit-o în vară.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Nicolae Stanciu și povestea fabuloasă din China, campion și cel mai bun jucător! „Mi-aș dori să fiu amintit ca un om bun, iar ca fotbalist și carieră – drept cineva care prin munca, responsabilitate si disciplină a reușit!”, spune căpitanul României!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

13 noiembrie 2026

De

Nicolae Stanciu și povestea fabuloasă din China, campion și cel mai bun jucător! „Mi-aș dori să fiu amintit ca un om bun, iar ca fotbalist și carieră – drept cineva care prin munca, responsabilitate si disciplină a reușit!”, spune căpitanul României! Nicolae Stanciu, cel mai bun jucător din istoria Albei, a realizat o performanță senzațională […]

Citește mai mult

Sport

Video: Alexandru Giurgiu, căpitanul Unirii Alba Iulia și cel mai vechi echipier al „alb-negrilor”, despre o nouă campanie de promovare în Liga 2 și ratarea barajului cu SC Popești Leordeni

Dan HENEGAR

Publicat

acum 13 ore

în

12 noiembrie 2026

De

Alexandru Giurgiu, căpitanul Unirii Alba Iulia și cel mai vechi echipier al „alb-negrilor”, despre o nouă campanie de promovare în Liga 2, dar și despre ratarea barajului, în vară, cu SC Popești Leordeni. CSM Unirea Alba Iulia încearcă pentru al treilea an la rând să acceadă în eșalonul secund, după barajele ratate cu SCM Râmnicu […]

Citește mai mult

Sport

Ștefan Blănaru în contextul scandalului CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia: „Nu s-a pus în niciun moment problema să nu-mi apăr corect șansele!”

Ioana Oprean

Publicat

acum 15 ore

în

12 noiembrie 2026

De

Ștefan Blănaru în contextul scandalului CIL Blaj – CSM Unirea Alba Iulia: „Nu s-a pus în niciun moment problema să nu-mi apăr corect șansele!” „Nu s-a pus în niciun moment problema să nu-mi apăr corect șansele!”, spune Ștefan Blănaru în contextul scandalului dintre CIL Blaj și CSM Unirea Alba Iulia.  Citește și: CIL Blaj acuză […]

Citește mai mult