Ştirea zilei

Scandal într-o școală din Alba Iulia: Bătaie între doi adolescenți de 15 și 16 ani, în curtea liceului

Ioana Oprean

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Scandal într-o școală din Alba Iulia: Bătaie între doi adolescenți de 15 și 16 ani, în curtea liceului

Doi elevi de 15 si 16 ani s-au luat la bătaie în curtea unui liceu din Alba Iulia. Polițiștii au deschis dosar penal.

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La data de 12 noiembrie 2026, în urma unei sesizări primite de jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia, împreună cu polițiștii Biroului Siguranță Școlară și jandarmii, s-au deplasat la o unitate de învățământ de pe raza municipiului Alba Iulia, pentru verificarea aspectelor semnalate, respectiv faptul că, în cursul zilei de 11 noiembrie 2026, între doi elevi ar fi izbucnit un conflict.

Din cercetările efectuate, a reieșit că, la data de 11 noiembrie 2026, doi minori, în vârstă de 15 și 16 ani, din municipiul Alba Iulia, în timp ce se aflau în incinta unității de învățământ, s-ar fi agresat reciproc, pe fondul unui conflict spontan.

În urma evenimentului, cei doi minori nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia s-au sesizat din oficiu, cu privire la săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe, iar cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

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