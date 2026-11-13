Pensii mai mari de la 1 ianuarie 2027 în România? „Suntem pregătiți”
Pensii mai mari de la 1 ianuarie 2027 în România? „Suntem pregătiți”
Pensionarii ar putea primi pensii majorate începând cu 1 ianuarie 2027, însă aplicarea indexării depinde de o decizie oficială a Guvernului, de stabilirea procentului și de asigurarea resurselor financiare necesare. Președinta Casei Naționale de Pensii Publice, Valentina Robu, transmite că instituția este pregătită să pună în aplicare noile valori, dar atrage atenția că procedurile trebuie demarate din timp. Procentul de 7,3% este vehiculat în discuțiile privind viitoarea majorare, fără să existe, deocamdată, o confirmare legislativă definitivă.
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Pensii mai mari de la 1 ianuarie 2027? Ce spune șefa Casei Naționale de Pensii
Posibila majorare a pensiilor de la începutul anului 2027 revine în atenția pensionarilor, după declarațiile făcute de Valentina Robu, președinta Casei Naționale de Pensii Publice. Oficialul a explicat că instituția pe care o conduce are capacitatea administrativă de a aplica o eventuală indexare, însă nu poate face acest lucru fără o bază legală clară.
Concret, este nevoie de adoptarea unui act normativ care să stabilească procentul de majorare și care să fie publicat în Monitorul Oficial. Abia după îndeplinirea acestor condiții, Casa Națională de Pensii poate începe demersurile pentru recalcularea drepturilor și actualizarea sumelor înscrise pe taloanele de pensie.
Valentina Robu a precizat că, dacă legislația va fi adoptată la timp, majorarea ar putea fi reflectată în drepturile de pensie aferente lunii ianuarie 2027.
„Așteptăm un act normativ care să confirme un anumit procent și, în momentul în care va apărea acest act normativ în Monitorul Oficial, suntem pregătiți să facem diligențele necesare pentru ca acea majorare să se reflecte în drepturile de pensii aferente lunii ianuarie 2027”, a declarat șefa CNPP pentru Antena 3 CNN.
Indexarea de 7,3%, pe masa discuțiilor. De unde trebuie să vină banii
Unul dintre procentele vehiculate în ultima perioadă pentru majorarea pensiilor este cel de 7,3%, variantă menționată inclusiv de ministrul Muncii ca posibilă propunere.
Totuși, procentul nu reprezintă, în acest moment, o majorare definitiv aprobată. Aplicarea sa depinde de calculele bugetare și de capacitatea statului de a susține cheltuiala suplimentară pe termen lung.
Președinta Casei Naționale de Pensii Publice a subliniat că orice creștere trebuie însoțită de o analiză a impactului financiar. Mai exact, autoritățile trebuie să stabilească suma suplimentară necesară pentru plata tuturor pensiilor și să identifice sursele de finanțare.
„Trebuie bugetată diferența și dacă este sustenabilă, atunci, așa cum v-am spus, suntem pregătiți să facem majorarea pensiilor”, a explicat Valentina Robu.
Astfel, discuția nu se limitează la stabilirea unui procent de indexare, ci presupune și identificarea banilor necesari pentru ca majorarea să poată fi achitată efectiv tuturor beneficiarilor.
De ce trebuie adoptată urgent legea. Taloanele de pensie nu pot fi modificate peste noapte
Un aspect important semnalat de conducerea CNPP este timpul necesar pentru implementarea unei eventuale majorări.
Emiterea taloanelor de pensie cu noile valori presupune operațiuni administrative și informatice complexe. Actualizarea drepturilor, prelucrarea datelor și pregătirea documentelor de plată necesită timp, motiv pentru care actul normativ trebuie adoptat cât mai devreme.
„Acest act normativ ne trebuie cât mai repede, pentru că emiterea taloanelor cu noile majorări presupune o activitate destul de laborioasă și necesită timp”, a avertizat șefa instituției.
Prin urmare, chiar dacă autoritățile vor ajunge la un acord privind indexarea, calendarul adoptării și publicării legislației va avea un rol esențial în aplicarea efectivă a majorării de la 1 ianuarie 2027.
Pentru pensionari, acest lucru înseamnă că trebuie urmărite atât deciziile Guvernului, cât și actele normative care vor oficializa eventualele creșteri.
sursa: Antena 3 CNN
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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