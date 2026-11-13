Sport

Bogdan Apostu, oficial CSM Unirea Alba Iulia, dorit de Gigi Becali la FCSB: Când vor avea loc negocierile decisive

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 minute

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Bogdan Apostu, oficial CSM Unirea Alba Iulia, dorit de Gigi Becali la FCSB: Când vor avea loc negocierile decisive

Gigi Becali a pus ochii pe Bogdan Apostu, oficialul la CSM Unirea Alba Iulia, pe care îl dorește în funcția de manager general al FCSB. Cele două părți urmează să se întâlnească luni, 16 noiembrie 2026, când ar putea avea loc discuțiile decisive privind o eventuală colaborare.

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Mutarea vine în contextul plecării lui Mihai Stoica, după o colaborare de 16 ani cu formația roș-albastră. Patronul FCSB caută o nouă variantă pentru conducerea executivă, iar Bogdan Apostu reprezintă principala opțiune în acest moment.

Potrivit informațiilor apărute în presa sportivă, Becali i-a înaintat deja o ofertă oficială, iar impresarul a solicitat timp pentru a analiza propunerea. Răspunsul său este așteptat după întâlnirea programată la începutul săptămânii viitoare.

O eventuală numire la FCSB ar presupune însă o schimbare majoră pentru Bogdan Apostu, care ar trebui să renunțe complet la activitatea de impresariat.

Rămâne de văzut dacă oficialul Unirii Alba Iulia va accepta provocarea și va face pasul către unul dintre cele mai importante cluburi din fotbalul românesc.

sursa: GSP

foto – cu rol ilustrativ

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