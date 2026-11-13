17-18 noiembrie 2026 | Întrerupere de 24 de ore a furnizării apei potabile în Sebeș, pentru lucrări programate: Ce străzi și blocuri vor fi afectate
Întrerupere de 24 de ore a furnizării apei potabile în Sebeș, pentru lucrări programate: Ce străzi și blocuri vor fi afectate
SC Apa CTTA SA Alba – Sucursala Sebeș anunță întreruperea furnizării apei potabile în perioada 17 noiembrie 2026, ora 00:00 – 18 noiembrie 2026, ora 00:00, în vederea executării unor lucrări în cadrul proiectului „Reabilitare rețea apă potabilă pe străzile Mihail Kogălniceanu, Mureșului, 1907 și Primăverii, în municipiul Sebeș”. Acesta este finanțat din Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare al operatorului regional, cu suma totală de 5.295.000 lei, fără TVA.
Vor fi afectați consumatorii de pe străzile Ciocârliei, Mihail Kogălniceanu și parțial Ștefan cel Mare (de la nr. 144 până la intersecția cu strada Mihail Kogălniceanu), precum și cei din cartierul Mihail Kogălniceanu (parțial), respectiv din blocurile 46, 48, 50, 52 A-B, 54 A-B, 56 A-C și 58 A-B.
Pentru a diminua disconfortul consumatorilor, vor fi mobilizate patru echipe care vor lucra concomitent, astfel încât toate lucrările să poată fi realizate într-o singură etapă. Vor fi schimbate mai multe vane și compensatoare din șase cămine și vor fi înlocuite conductele pe două tronsoane, care totalizează aproape 200 de metri, incluzând și o subtraversare.
„Rugăm consumatorii să își asigure rezerva de apă necesară pentru perioada întreruperii.
La reluarea furnizării apei potabile, este posibil să apară depășiri ale parametrului turbiditate, caz în care sfătuim clienții să utilizeze apa numai în scop menajer. Eventualele perturbații, precum și zonele în care acestea apar, vă rugăm să fie semnalate imediat la numărul unic Call Center: 0377 900 400 (L–J: 08:00–16:30, V: 08:00–14:00), iar în afara programului, la Dispeceratul Sucursalei Sebeș, la numărul de telefon 0733 334 883, în vederea intervenției.
Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru disconfortul creat!”, transmite Serviciul relații publice și comunicare al SC Apa CTTA SA Alba.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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