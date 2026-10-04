LPS Sebeș, prima victorie stagională, la Under 17, însă eșec drastic la Under 19
LPS Sebeș, prima victorie stagională, la Under 17, însă eșec drastic la Under 19, în competițiile organizate de FRF
În etapa a șaptea a competițiilor organizate de FRF a jucat doar LPS Sebeș, CSM Unirea având rundă liberă. LPS Sebeș a disputat o dublă externă cu LPS Cluj, la Under 19 înregistrându-se un eșec șocant (1-7), iar la Under 17 primul meci adjudecat în acest sezon.
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Etapa viitoare din Seria 10, duminică, 11 octombrie, LPS Sebeș – „U” Evolution 2020 și CSM Unirea Alba Iulia – CSC Șelimbăr.
*Under 19: LPS Cluj – LPS Sebeș 7-1 (4-1), golul oaspeților, înscris de Ghitan. Denis Cunțan i-a utilizat pe Similie – Crișan, Moș, M. Nicola, Cibu, Davel, Horșa, Ghitan, Fulea,Urs; au mai intrat Topală, Cioara, Al. Nicola, Zdroba, rezerve Cătană, Câmpean, Moga. S-au primit mai multe goluri decât în precedentele 4 întâlniri, în confruntarea cu ultima clasată, ce avea un singur punct. CSM Unirea Alba Iulia este pe 3 (9 puncte, goleveraj 15-7), iar CSM are 6 puncte (4-13) și a coborât în ierarhie;
*Under 17: LPS Cluj – LPS Sebeș 0-2 (0-2), dublă Toma (1, 44). Antrenorul Cosmin Groza a mizat pe Lemac- Maier, Săliștean, A. Țăran, Hada, Chihaiu, Zan, Toma, Ștefănescu, Oargă, Al. Dan; au mai intrat Șuba, Lupu, M. Țăran, Bocșa, Berghian; rezerve Ov. Cătană, Iepure, Petrașcu, Marcu. LPS Sebeș are 4 puncte (7-13) și a urcat în clasament, devansându-și adversara. CSM Unirea a strâns 7 puncte (6-14) și se clasează pe locul 5.
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