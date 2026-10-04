LPS Sebeș, prima victorie stagională, la Under 17, însă eșec drastic la Under 19, în competițiile organizate de FRF

În etapa a șaptea a competițiilor organizate de FRF a jucat doar LPS Sebeș, CSM Unirea având rundă liberă. LPS Sebeș a disputat o dublă externă cu LPS Cluj, la Under 19 înregistrându-se un eșec șocant (1-7), iar la Under 17 primul meci adjudecat în acest sezon.

Etapa viitoare din Seria 10, duminică, 11 octombrie, LPS Sebeș – „U” Evolution 2020 și CSM Unirea Alba Iulia – CSC Șelimbăr.

*Under 19: LPS Cluj – LPS Sebeș 7-1 (4-1), golul oaspeților, înscris de Ghitan. Denis Cunțan i-a utilizat pe Similie – Crișan, Moș, M. Nicola, Cibu, Davel, Horșa, Ghitan, Fulea,Urs; au mai intrat Topală, Cioara, Al. Nicola, Zdroba, rezerve Cătană, Câmpean, Moga. S-au primit mai multe goluri decât în precedentele 4 întâlniri, în confruntarea cu ultima clasată, ce avea un singur punct. CSM Unirea Alba Iulia este pe 3 (9 puncte, goleveraj 15-7), iar CSM are 6 puncte (4-13) și a coborât în ierarhie;

*Under 17: LPS Cluj – LPS Sebeș 0-2 (0-2), dublă Toma (1, 44). Antrenorul Cosmin Groza a mizat pe Lemac- Maier, Săliștean, A. Țăran, Hada, Chihaiu, Zan, Toma, Ștefănescu, Oargă, Al. Dan; au mai intrat Șuba, Lupu, M. Țăran, Bocșa, Berghian; rezerve Ov. Cătană, Iepure, Petrașcu, Marcu. LPS Sebeș are 4 puncte (7-13) și a urcat în clasament, devansându-și adversara. CSM Unirea a strâns 7 puncte (6-14) și se clasează pe locul 5.

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