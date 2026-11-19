Femeie de 63 de ani, lovită de oglinda unei mașini pe DN 75, la Câmpeni: A fost transportată la spital. O șoferiță nu a păstrat distanța corespunzătoare

O femeie de 63 de ani a ajuns la spital, miercuri, după ce a fost acroșată cu oglinda retrovizoare a unui autoturism, în timp ce se deplasa ca pieton pe DN 75, pe raza orașului Câmpeni.

La volanul mașinii se afla o femeie de 43 de ani, din Bistra, care nu ar fi păstrat o distanță laterală corespunzătoare față de pieton.

Potrivit IPJ Alba, la data de 18 noiembrie 2026, în jurul orei 14.10, Poliția Orașului Câmpeni a fost sesizată, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza orașului, a avut loc un eveniment.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că o femeie, în vârstă de 43 de ani, din localitatea Bistra, în timp ce conducea un autoturism, pe DN 75, pe direcția de mers Câmpeni – Bistra, nu ar fi păstrat o distanță laterală corespunzătoare față de o femeie, în vârstă de 63 de ani, din localitatea Cristinești, județul Botoșani, care se deplasa în calitate de pieton, acroșând-o cu oglinda retrovizoare.

În urma evenimentului rutier, femeia, în vârstă de 63 de ani, a suferit leziuni corporale ușoare, fiind transportată la Spitalul Orășenesc Câmpeni pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorii auto implicați în ambele evenimente rutiere au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În vederea stabilirii, cu exactitate, a circumstanțelor în care s-au petrecut evenimentele rutiere, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

FOTO: ARHIVĂ (ROL ILUSTRATIV)

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