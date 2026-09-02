Sport

În Foto: În Cupa României, LPS Sebeș, dublă victorie cu CSM Unirea Alba Iulia, în derby „de Alba”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 6 minute

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CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș s-au înfruntat în derby „de Alba” la nivel juvenil, în cadrul turului întâi al Cupei României, la Micești, ambele dispute revenind vizitatorilor, care au acces în etapa superioară, programată în 28 octombrie.

La Under 19 a fost o victorie clară a „leilor”, iar la Under 17, vizitatorii au întors scorul.

Citește și: CSM Unirea Alba Iulia și LPS Sebeș, derby „de Alba” în Cupa României, miercuri, 2 septembrie, la Micești! Rezultatele conjudețenelor în campionatele naționale de juniori Under 19 și 17

*Under 19: CSM Unirea Alba Iulia – LPS Sebeș 0-4 (0-2), au marcat E. Vlad, Ghitan. Todea, Nicola.

CSM Unirea Alba Iulia (antrenor Alexandru Kalanyos): Fufezan – Dîrman, Șut, Jurj, Hațegan, Ghioancă, R. Cristea, Dicu, Duna, Silvășan, Onilă, rezerve Goia, Stoia, Oțel, L. Vlad, Gliga, Simina, Văidean, Bradu, Ursa. „Alb-negrii”, cu o formulă alcătuită cu jucători din 2009, exceptându-l pe Fufezan (2008, venit de la Viitorul Cluj).

LPS Sebeș (antrenor Denis Cunțan): Similie/cpt. – Davel, Cătană, Crișan, Nicola, Horșa, E. Vlad, Todea, Topală, Rădac, Ghitan; rezerve Cioară, Boca, Moș, Cibu, Zdroba, Droj, Nicola.

*Under 17: CSM Unirea Alba Iulia – LPS Sebeș 1-3 (1-2); au înscris R. Dan, respectiv Demean – dublă și Al. Dan.

CSM Unirea: Gliga – Moruțan, Oargă, Lazăr, B. Rădoi, Tioc, Hristea, Gărduș, R. Dan, Al. Rădoi, Bocăniciu; rezerve Stoia, Buzilă-Suciu, Nichifor, Șagău, Neamțu, Florea, Marian, Manea. Antrenor Florin Codleanu.

LPS Sebeș: Lemac – Boca, Hada, Săliștean, Maier, Ciucur, Căt. Demean, Dan, Negru, Chihaiu, Toma, rezerve Gligor, Fulea, Marcu, Lupu, Duca, Zămora, Ad. Țăran, Berghian, M. Țăran, Suba. Antrenor Cosmin Groza.

Cele două conjudețene activează în Seria 10 a competițiilor juvenile organizate de FRF, unde s-a disputat runda secundă, fiind primele meciuri pentru LPS Sebeș.  În etapa a treia, ambele echipe din Alba stau.

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