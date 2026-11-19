Foto | Cum s-a produs accidentul rutier de la intrare în Oiejdea, între un autocamion care transporta gunoi și o mașină: Greșeala făcută de un șofer din Sântimbru
Cum s-a produs accidentul rutier de la intrare în Oiejdea, între un autocamion care transporta gunoi și o mașină: Greșeala făcută de un șofer din Sântimbru
Un accident rutier a avut loc miercuri, 18 noiembrie 2026, pe DN 1, la intrare în localitatea Oiejdea. Potrivit informațiilor transmise de Poliția Alba, evenimentul rutier s-a produs după ce un șofer de 61 de ani din Sântimbru nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare față de autoturismul care circula în fața sa, intrând în coliziune cu acesta.
În urma impactului, un bărbat de 68 de ani, aflat la volanul autoturismului, a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.
Conform IPJ Alba, la data de 18 noiembrie 2026, în jurul orei 10.04, polițiștii Serviciului Rutier Alba au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DN 1, a avut loc un eveniment rutier.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că, pe DN 1, la kilometrul 391+500 de metri, un bărbat, în vârstă de 61 de ani, din localitatea Sântimbru, în timp ce conducea o autoutilitară, nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare față de autoturismul care circula în fața sa, condus de un bărbat, în vârstă de 68 de ani, din orașul Cugir, intrând în coliziune cu acesta.
În urma evenimentului rutier, bărbatul, în vârstă de 68 de ani, a suferit leziuni corporale ce au necesitat transportul la spital pentru îngrijiri medicale.
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