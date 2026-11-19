Două cutremure economice foarte puternice în România. Avertismentul transmis de un cunoscut economist: ,,Niciodată România nu a fost într-o situație atât de proastă”

Economistul Radu Georgescu avertizează asupra situației economice dificile în care s-ar afla România, după publicarea unor date privind deficitul de cont curent și blocarea unor fonduri din PNRR.

El susține, printr-o postare publicată miercuri, 18 noiembrie 2026, că țara noastră se confruntă cu ieșiri record de capital și estimează că presiunile asupra economiei ar putea duce la o depreciere a leului în raport cu euro.

Textul integral scris de economistul Radu Georgescu este următorul:

Ieri, în România au fost 2 cutremure economice foarte puternice. Dar despre ele nu vorbește nimeni. Încă. BNR a publicat deficitul de cont curent al României la septembrie. Deficitul de cont curent arată câți bani ies din România.

În perioada ianuarie–septembrie 2026 au ieșit din Romania 23 de miliarde de euro mai mult decât au intrat. Este cea mai mare sumă din istoria României.

Tot ieri, UE a anunțat că blochează fondurile PNRR pe care România trebuia să le mai primească în acest an. Motivul este că România nu a îndeplinit o serie de cerințe. Săptămâna trecută, BNR a spus că rezerva valutară a României a scăzut cu 6 miliarde de euro.

In 2 luni: septembrie și octombrie. Conform estimărilor mele și trendului de până acum, vor mai ieși 10 miliarde de euro din România în următoarele trei luni. Și peste 30 de miliarde de euro în următoarele 12 luni. Tot ieri, Guvernul României a fost somat de UE să reducă deficitul în 2027.

Deci să se împrumute mai puțini euro de la băncile străine. Eu citesc de 25 de ani datele macroeconomice ale României. Niciodată România nu a fost într-o situație atât de proastă

Concluzii

Următorul cutremur foarte puternic va fi cursul euro.

Foto: Arhivă (rol ilustrativ)

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