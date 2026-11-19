19-20 noiembrie 2026 | Coduri Roșu, Portocaliu și Galben de vânt puternic în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor
Coduri Roșu, Portocaliu și Galben de vânt puternic în Alba și alte județe: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor
Administrația Națională de Meteorologie a emis, în data de 19 noiembrie 2026, o serie de cinci mesaje de avertizare meteorologică, care vizează intensificări ale vântului și precipitații însemnate cantitativ, cu manifestare în intervalul 19 noiembrie 2026, ora 10:00 – 20 noiembrie 2026, ora 10:00.
Pentru județul Alba, cel mai important aspect îl reprezintă trecerea la COD ROȘU de vânt, începând de vineri, 20 noiembrie 2026, de la ora 1.00, în zona Munților Apuseni.
Avertizarea Cod Roșu va fi valabilă până vineri, 20 noiembrie 2026, la ora 10.00.
Atenție! Sunt așteptate viteze ale vîntului la rafală de peste 120…140 km/h!
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