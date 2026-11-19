Video | Bărbat de 43 de ani din Blaj, reținut după ce ar fi tăiat ilegal și furat 1,45 metri cubi de lemne din pădure: Este cercetat de oamenii legii
Bărbat de 43 de ani din Blaj, reținut după ce ar fi tăiat ilegal și furat 1,45 metri cubi de lemne din pădure: Este cercetat de oamenii legii
Un bărbat de 43 de ani din Blaj a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, fiind cercetat după ce ar fi tăiat fără drept și sustras 1,45 metri cubi de material lemnos din fondul forestier național, pe raza municipiului.
Acesta ar fi transportat lemnele cu un atelaj hipo.
Conform IPJ Alba, la data de 18 noiembrie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 43 de ani, din municipiul Blaj, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de tăierea fără drept de arbori și furtul de arbori.
Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 17 noiembrie 2026, bărbatul ar fi transportat cu un atelaj hipo cantitatea de 1,45 m3 de material lemnos, pe care l-ar fi tăiat ilegal și l-ar fi sustras din fondul forestier național de pe raza municipiului Blaj.
În cursul zilei de azi, 19 noiembrie 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj pentru dispunerea măsurilor legale.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăierea fără drept de arbori și furtul de arbori.
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