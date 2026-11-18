Nicolae Stanciu, la aniversarea antrenorului Alexandru Kalanyos, cel care l-a descoperit: Și Alex Giurgiu, „căpitanul” Unirii Alba Iulia, la eveniment

Nicolae Stanciu a fost prezent, miercuri, 18 noiembrie 2026, la aniversarea antrenorului Alexandru Kalanyos, cel care l-a descoperit acum mai bine de două decenii. Alexandru Kalanyos a împlinit 52 de ani. La eveniment a fost prezent și „căpitanul” Unirii Alba Iulia, Alex Giurgiu, un alt fotbalist albaiulian de top descoperit de aniversatul zilei.

Evenimentul aniversar s-a desfășurat în sala de festivități a Liceului Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia. Alexandru Kalanyos a primit o diplomă de excelență din partea directoarei instituției școlare, Elena Grozav.

„Primordială este ziua domnului antrenor și pentru asta am venit aici, să îi urez „La mulți ani!”. Îi mulțumesc pentru tot. Când am venit în oraș să fac fotbal și m-a văzut – atunci ne-am întâlnit prima oară – din prima zi mi-a zis că o să ajung fotbalist și a avut încredere în mine”, le-a spus, între altele, Nicolae Stanciu celor prezenți la evenimentul special.

„Pentru mine și pentru generația noastră Alexandru Kalanyos a fost un frate mai mare. Avem multe amintiri frumoase împreună. Am obținut și rezultate de excepție”, a spus, la rândul său, Alex Giurgiu.

Numele lui Alexandru Kalanyos este strâns legat de începuturile carierei lui Nicolae Stanciu, pe care l-a descoperit la o vârstă fragedă și l-a pregătit timp de cinci ani la Unirea Alba Iulia. Fotbalistul originar din Craiva a ajuns la acesta la numai 10 ani, iar antrenorul a remarcat imediat calitățile tehnice ieșite din comun ale copilului. Alexandru Kalanyos a povestit că Stanciu avea o tehnică mult peste medie, lovea mingea la fel de bine cu ambele picioare și se distingea prin inteligența în joc și ambiție.

O previziune făcută încă de la 13 ani

De altfel, tehnicianul a avut încredere în potențialul elevului său încă din primii ani de pregătire. La vârsta de 13 ani a anticipat public că Nicușor Stanciu va deveni unul dintre cei mai valoroși fotbaliști ai României, o previziune care avea să se confirme printr-o carieră impresionantă, cu experiențe la nivel internațional, trofee și rolul de lider al echipei naționale.

Relație specială, păstrată peste ani

Relația dintre cei doi a rămas una specială și după ce Nicolae Stanciu a părăsit Alba Iulia pentru a-și continua cariera la FC Vaslui, iar ulterior la Steaua, Anderlecht și în străinătate. Alexandru Kalanyos a vorbit în repetate rânduri cu emoție despre fostul său elev, pe care îl consideră un copil de suflet. În 2022, când Nicolae Stanciu a fost desemnat cel mai bun fotbalist român al anului în ancheta Gazetei Sporturilor, antrenorul mărturisea că a discutat cu acesta și că distincția reprezenta confirmarea tuturor speranțelor pe care le avusese cu aproximativ 15 ani înainte.

Emoțiile trăite la EURO 2024, după golul cu Ucraina

Un alt moment cu o puternică încărcătură sentimentală pentru antrenor a fost golul spectaculos înscris de Nicolae Stanciu împotriva Ucrainei, la EURO 2024, în victoria României cu 3-0. Kalanyos a mărturisit că a retrăit emoțiile Mondialului din 1994, comparând bucuria provocată de reușita fostului său elev cu sentimentele trăite la golurile marcate atunci de Gheorghe Hagi și Ilie Dumitrescu. Cei doi au păstrat legătura, iar după partida cu Ucraina au schimbat mesaje, într-un moment pe care tehnicianul l-a considerat o răsplată pentru încrederea acordată fotbalistului cu două decenii în urmă.

„Nicu e la sufletul meu, asta nu se va schimba niciodată”

În septembrie 2026, Alexandru Kalanyos a vorbit din nou despre relația cu Nicolae Stanciu, în contextul posibilității ca internaționalul albaiulian să ajungă la Universitatea Cluj. Antrenorul a subliniat atașamentul special pe care îl are față de fostul său elev și a apreciat că apropierea de familie, stabilită la Alba Iulia, ar putea cântări în alegerea viitoarei echipe. „Nicu e la sufletul meu, asta nu se va schimba niciodată”, afirma Alexandru Kalanyos, convins că Nicolae Stanciu ar putea deveni un jucător important indiferent de destinația aleasă.

Alexandru Kalanyos, o carieră închinată fotbalului juvenil din Alba Iulia

Cu o activitate de aproximativ 25 de ani în fotbalul juvenil din Alba Iulia, Alexandru Kalanyos a contribuit la formarea mai multor jucători care au ajuns ulterior la nivel înalt, printre aceștia numărându-se Florin Ilie, Gicu Grozav și Andrei Mărginean. Parcursul lui Nicolae Stanciu rămâne însă una dintre cele mai importante confirmări ale muncii sale în fotbalul juvenil.

La împlinirea vârstei de 52 de ani, Alexandru Kalanyos are, fără îndoială, unul dintre cele mai frumoase motive de satisfacție profesională: faptul că un copil pe care l-a primit la antrenamente la numai 10 ani a ajuns căpitanul echipei naționale a României și un nume de prim rang al fotbalului românesc.

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