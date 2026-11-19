O femeie a mușcat un jandarm de mână și l-a lovit în față! Dosar penal pentru ultraj după protestul de la Arestul Central din Capitală
O femeie a mușcat un jandarm de mână și l-a lovit în față! Dosar penal pentru ultraj după protestul de la Arestul Central din Capitală
O femeie care a participat la protestul desfășurat în zona Arestului Central din București a ajuns în atenția anchetatorilor, după ce ar fi agresat fizic un jandarm în timp ce era transportată la sediul Secției 14 Poliție. Aceasta l-ar fi mușcat de mână și l-ar fi lovit în zona feței, provocându-i leziuni. Pe lângă dosarul penal pentru ultraj, femeia s-a ales și cu o amendă de 2.000 de lei.
Potrivit Jandarmeriei Române, incidentul s-a produs miercuri seara, în jurul orei 22:10, în momentul în care participanții începeau să părăsească zona Arestului Central. Femeia ar fi tulburat ordinea și liniștea publică prin strigăte și manifestări vocale repetate, iar la solicitările forțelor de ordine ar fi refuzat în mod repetat să-și decline identitatea.
În aceste condiții, jandarmii au decis conducerea acesteia la sediul Secției 14 Poliție, cu o autospecială a instituției. Numai că, pe parcursul deplasării, situația ar fi degenerat. Femeia ar fi devenit recalcitrantă și l-ar fi atacat pe unul dintre militari, mușcându-l de mână și lovindu-l în zona feței.
Dosar penal pentru ultraj și amendă de 2.000 de lei
După identificarea femeii la sediul poliției, jandarmii au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală pentru infracțiunea de ultraj, prevăzută de articolul 257 din Codul penal.
În paralel, aceasta a fost sancționată contravențional cu o amendă de 2.000 de lei, pentru încălcarea prevederilor Legii 61/1991 privind normele de conviețuire socială, ordinea și liniștea publică.
Incidentul a atras și atenția susținătorilor femeii. În timpul procedurilor desfășurate la sediul Secției 14 Poliție, în exteriorul instituției s-au adunat aproximativ 25 de persoane.
În jurul orei 00:40, în urma unui apel la 112, la fața locului au fost solicitate un echipaj de poliție și unul medical. Ulterior, în jurul orei 02:00, femeia a acuzat dureri la nivelul unui genunchi și a solicitat asistență medicală. Aceasta a fost transportată la Spitalul Universitar pentru investigații și îngrijiri, sub escorta poliției.
La rândul său, jandarmul agresat s-a prezentat la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, pentru examinarea medico-legală.
Jandarmeria Română a anunțat că documentele întocmite au fost înaintate organelor judiciare competente, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.
Reprezentanții instituției au condamnat orice formă de violență îndreptată împotriva personalului aflat în exercitarea atribuțiilor legale și au precizat că intervențiile jandarmilor trebuie să respecte legea și drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor.
sursa: Mediafax
foto: arhivă
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