LPS CSU Alba Iulia, calificare la turneul semifinal Under 17 la baschet feminin | Elevele antrenorului Valentin Urian, pe trei fronturi competiționale!

Echipa Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia a realizat calificarea la turneul semifinal Under 17 la baschet feminin, prevăzut în perioada 29-31 ianuarie 2027.

O performanță mai mult decât lăudabilă pentru talentatele jucătoare pregătite de Valentin Urian, întrucât o parte dintre echipiere sunt antrenate pe trei fronturi competiționale, inclusiv la senioare, în Liga I (al doilea eșalon competițional).

„Mă bucur pentru această calificare, mulțumesc jucătoarelor, și tuturor celor implicați, pentru tot sprijinul. Vreau doar să menționez că în componența lotului se regăsesc șapte sportive care evoluează la Under 16, precum și în Liga 1, ceea ce evidențiază potențialul generației actuale”, a precizat antrenorul Valentin Urian.

Lotul Under 17: *Clasa a VIII-a C: Cristina Cioara; *clasa a IX-a A: Carla Alexandru, Ingrid Baicon, Maya Niga, Karina Onea, Maria Nichimiș, Alesia Popa; *clasa a X-a A: Alesia Porav, Alexia Birău, Anastasia Jitaru, Antonia Jitaru, Elisabeta Suciu, Georgiana Pănescu. LPS CSU Alba Iulia are 4 victorii și două eșecuri, în Grupa B5, fiind pe locul secund după Rookie Oradea. La Under 16, LPS CSU Alba Iulia este pe locul secund în grupa A, după Dan Dacian București.

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