Astăzi | Amplă acțiune preventivă pe DN1 a polițiștilor rutieri din Alba: În 2025, 425 de accidente rutiere, cu peste 650 de victime. Marțea, zi neagră
Amplă acțiune preventivă pe DN1 a polițiștilor rutieri din Alba: În 2025, 425 de accidente rutiere, cu peste 650 de victime. Marțea, zi neagră
Astăzi, în intervalul orar 11.00 – 15.00, polițiștii rutieri acționează pe DN 1, drumul național care tranzitează județul Alba, în vederea creșterii gradului de siguranță rutieră, anunță IPJ Alba printr-un comunicat transmis marți, 17 noiembrie 2026.
Care este scopul acțiunii de pe DN 1:
- Prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere;
- Verificarea respectării regimului legal de viteză;
- Depistarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise;
- Controlul stării tehnice a vehiculelor;
- Verificarea legalității transporturilor rutiere;
,,Acționăm pentru siguranța tuturor participanților la trafic! Respectați regulile de circulație și indicațiile polițiștilor rutieri! Alegeți siguranța!”, au mai explicat polițiștii din Alba.
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