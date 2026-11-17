Bărbat din Râmeț, reținut: A bătut o vârstnică din cauza unor neînțelegeri cu privire la un drum. Femeia a suferit leziuni care necesită o săptămână de îngrijiri medicale Un bărbat de 42 de ani din Râmeț a fost reținut de polițiști după ce ar fi agresat fizic o femeie de 71 de ani, în satul […]