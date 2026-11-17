Pensii mai mari cu 7,3% din 2027? Florin Manole promite să susțină indexarea integrală, în ciuda presiunilor bugetare

Ministrul Muncii, Florin Manole, insistă ca pensiile să fie indexate cu 7,3% în 2027, conform formulei prevăzute de lege, și anunță că va susține această variantă în Guvern, chiar dacă bugetul este supus unor presiuni importante.

Impactul financiar al majorării integrale este estimat la aproximativ 9,6 miliarde de lei. Pentru a face posibilă indexarea, ministrul caută soluții de reducere a cheltuielilor din instituțiile aflate în subordinea Ministerului Muncii, fără ca beneficiile acordate persoanelor vulnerabile să fie diminuate.

„Sunt interesat și dedicat găsirii oricăror soluții, inclusiv între cheltuielile din Ministerul Muncii, pentru a putea să compensăm această cheltuială importantă la bugetul de stat”, a declarat Florin Manole la Euronews.

Plata pe card, o variantă pentru reducerea cheltuielilor

Una dintre măsurile luate în calcul vizează schimbarea modalității de distribuire a beneficiilor sociale. Ministrul susține că plata sumelor direct pe card ar costa de zece ori mai puțin decât distribuirea acestora prin Poșta Română.

Economiile ar putea fi resimțite la nivelul Ministerului Muncii, al Casei Naționale de Pensii Publice și al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. Manole afirmă că a discutat deja cu reprezentanții băncilor și cu ministrul Finanțelor despre această posibilitate.

Alte variante de reducere a cheltuielilor sunt în analiză, însă ministrul a evitat să ofere detalii până la finalizarea discuțiilor cu premierul și Ministerul Finanțelor.

Florin Manole respinge o indexare mai mică: „Trebuie să merg pe varianta legală”

Ministrul Muncii nu susține o majorare diminuată, de 4% sau 5%, și spune că va merge în fața Guvernului cu procentul stabilit prin lege.

„Eu trebuie să merg cu varianta legală și să aduc toate argumentele care țin de această variantă”, a subliniat oficialul.

În apărarea indexării, Manole invocă și efectele economice ale majorării pensiilor. Potrivit acestuia, banii ajung în mare parte în consum, prin plata facturilor și achiziția de alimente și bunuri de larg consum, susținând astfel activitatea economică și locurile de muncă.

„Banii ăștia nu dispar din economie. (…) Cu TVA se întorc în Ministerul de Finanțe”, a explicat ministrul.

Florin Manole a criticat totodată înghețarea punctului de pensie din ultimii doi ani, despre care spune că a afectat puterea de cumpărare a pensionarilor și a echivalat, în practică, cu o reducere a veniturilor acestora.

sursa: Mediafax

foto: arhivă

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