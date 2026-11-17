Nicolae Stanciu, în cursa pentru titlul de „Fotbalistul român al anului 2026”! Suporterii îl pot vota în Ancheta GSP: Cum se poate acorda votul

Fotbalistul albaiulian Nicolae Stanciu se află printre nominalizații la prestigiosul trofeu „Fotbalistul român al anului 2026”, în cadrul tradiționalei anchete organizate de Gazeta Sporturilor. Nicolae Stanciu figurează pe lista candidaților din acest an, iar suporterii au posibilitatea să contribuie la desemnarea câștigătorului prin votul exprimat online.

Ajunsă la cea de-a 61-a ediție, ancheta Superlativele GSP reprezintă unul dintre cele mai cunoscute evenimente de premiere din sportul românesc. Ediția din 2026 se desfășoară în perioada 16–29 noiembrie 2026, iar voturile publicului se adaugă celor exprimate de reprezentanții fotbalului și de redacția publicației.

Nicolae Stanciu, printre nominalizații la Fotbalistul anului

Prezența lui Nicolae Stanciu pe lista candidaților readuce în atenție parcursul mijlocașului în ancheta organizată de Gazeta Sporturilor.

Fotbalistul a mai câștigat această distincție în 2022, când evolua pentru Wuhan Three Towns, devenind unul dintre numele importante din istoria recentă a competiției.

În plus, Nicolae Stanciu a ocupat poziții fruntașe în mai multe ediții ale anchetei. În 2021 și 2023 s-a clasat pe locul al doilea, confirmând constanța prezențelor sale în preferințele celor care votează.

În 2026, internaționalul român se regăsește din nou printre nominalizați, alături de nume precum Andrei Rațiu, Andrei Cordea, Vald Dragomir, Dennis Man, Răzvan Marin, Ionuț Radu sau Daniel Bîrligea.

Lista completă cuprinde 21 de fotbaliști.

Cum îl poți vota pe Nicolae Stanciu în Ancheta GSP 2026

Suporterii care doresc să-l susțină pe Nicolae Stanciu pot participa direct la vot, accesând platforma oficială a concursului (AICI).

Pașii pentru exprimarea votului sunt următorii:

*Accesează pagina oficială Superlativele GSP 2026.

*Identifică secțiunea „Fotbalistul anului”.

*Selectează Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo) din lista nominalizaților.

*Poți selecta și câștigătorii preferați din celelalte categorii ale anchetei.

*Completează formularul de participare cu numele, prenumele, adresa de e-mail și numărul de telefon.

*Confirmă votul și înregistrează participarea.

Potrivit regulamentului oficial, fiecare participant poate vota o singură dată pe zi, pe întreaga perioadă a campaniei.

Votarea se încheie pe 29 noiembrie 2026, la ora 23:59.

foto: arhivă

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