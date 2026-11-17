Cicliștii CSM Unirea Alba Iulia: start în forță în sezonul de ciclocros, la Vatra Dornei și Lunca Timișului | Podiumuri naționale, evoluții solide la nivel internațional și experiență europeană

Sezonul de ciclocros a început în forță pentru sportivii secției de ciclism a clubului CSM Unirea Alba Iulia, care au bifat trei zile consecutive de competiții majore desfășurate în colțuri diferite ale țării: Campionatul European de Ciclocros pentru Tineret și Masters și etapa a doua a Cupei României la Vatra Dornei, respectiv prestigioasa cursă internațională UCI de la Lunca Timișului.

Cicliștii din Alba Iulia au reușit rezultate de apreciat, urcând pe podium în competițiile interne și clasându-se în prima parte a ierarhiilor în întrecerile internaționale.

Weekendul competițional a debutat la Vatra Dornei, în cadrul Campionatului European de Ciclocros pentru Masters. Vremea ploioasă a transformat radical traseul într-unul veritabil de ciclocros, extrem de tehnic, cu urcări solicitante și numeroase porțiuni în care sportivii au fost nevoiți să alerge cu bicicleta în spate. Reprezentanții CSM Unirea au obținut clasări onorabile în elita europeană a categoriei: *Maria Măda – locul 4 (categoria Women Masters) si locul 3 în etapa de cupă; *Paul Blăjan – locul 9 (categoria Men Masters 40-44) și locul 2 în etapa de cupă.

A urmat o schimbare de decor și de ritm, sportivii luând startul la Lunca Timișului, într-o cursă internațională din calendarul UCI. Cu un traseu mai rulabil decât cel din Bucovina, competiția a testat la maximum abilitățile tehnice ale concurenților.

Sportivii CSM Unirea Alba Iulia au reușit rezultate remarcabile: *Maria Măda – locul 1 la cursa Open (reunind sportivi de la categoriile Masters și Amatori); *Miruna Măda – locul 5 la categoria Elite feminin; *József Attila Malnași – locul 9 la categoria Elite masculin; *Radu Măda – locul 12 la categoria Elite (fiind cel mai tânăr concurent, proaspăt trecut de la juniori).

*Ploaie de medalii la Vatra Dornei

În etapa a doua a Cupei României, la Vatra Dornei, sportivii clubului din Cetatea Marii Uniri au dominat categoriile la care au luat startul, confirmând valoarea pregătirii din acest început de sezon, după cum urmează: *Miruna Măda – locul 1 la categoria Under 23 și locul 2 în clasamentul general (Open feminin); Alexandra Blăjan – locul 1 la categoria Amatori; *Radu Măda – locul 2 la categoria Under 23 și locul 4 la Elite, după o căzătură cauzată de un țăruș smuls din gard, căzătură care l-a obligat sa rămână ultimul concure nt, la un moment dat; *József Attila Malnași – locul 2 la Elite masculin; *Andrei Cristea – locul 4 la categoria Under 23 (la a doua cursă de ciclocross din carieră).

Rezultatele obținute în acest maraton competițional confirmă faptul că sportivii de la CSM Unirea Alba Iulia sunt o forță pe plan național și au potențialul de a se bate de la egal la egal cu adversarii din străinătate.

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