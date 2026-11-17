Bărbat din Râmeț, reținut: A bătut o vârstnică din cauza unor neînțelegeri cu privire la un drum. Femeia a suferit leziuni care necesită o săptămână de îngrijiri medicale

Un bărbat de 42 de ani din Râmeț a fost reținut de polițiști după ce ar fi agresat fizic o femeie de 71 de ani, în satul Vlădești, pe fondul unor neînțelegeri privind utilizarea unui drum.

În urma agresiunii, femeia a suferit leziuni care necesită 6-7 zile de îngrijiri medicale.

Potrivit IPJ Alba, la data de 16 noiembrie 2026, polițiștii Secției 3 de Poliție Rurală Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din localitatea Râmeț, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 16 noiembrie 2026, în timp ce se afla pe raza satului Vlădești, pe fondul unor neînțelegeri privind utilizarea unui drum, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe o femeie, în vârstă de 71 de ani, din localitatea Râmeț, provocându-i leziuni corporale pentru a căror vindecare ar fi necesare 6-7 zile de îngrijiri medicale.

În vederea dispunerii măsurilor legale, în cursul zilei de azi, 17 noiembrie 2026, bărbatul va fi prezentat unității de parchet competente.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

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