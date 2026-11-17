Cum va fi vremea în România până pe 14 decembrie 2026: Temperaturi peste medie. Prognoza meteo pe patru săptămâni, actualizată

Vremea în România va fi, în general, mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, în următoarele patru săptămâni. Potrivit estimărilor meteorologice actualizate la 16 noiembrie 2026, temperaturile vor fi ușor peste mediile climatologice în mai multe regiuni ale țării, în timp ce precipitațiile vor avea o distribuție diferită de la o săptămână la alta.

Prognoza realizată pe baza datelor furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) vizează intervalul 16 noiembrie – 14 decembrie 2026 și prezintă evoluția temperaturilor și a precipitațiilor raportate la mediile perioadei 2006-2025.

Cum va fi vremea în perioada 16-23 noiembrie 2026

În prima săptămână a intervalului analizat, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile țării, abaterea pozitivă urmând să fie mai evidentă în zonele extracarpatice.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează un regim pluviometric excedentar în cea mai mare parte a României, în special în vestul și nord-vestul țării. Excepție vor face regiunile estice și sud-estice, unde cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale.

Prognoza meteo pentru 23-30 noiembrie 2026

În ultima săptămână din noiembrie, temperaturile medii vor reveni, în general, la valori apropiate de cele specifice perioadei. Totuși, în vestul și sud-vestul țării sunt posibile temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale.

Din punct de vedere al precipitațiilor, acestea vor fi ușor excedentare în regiunile vestice și nord-vestice, în timp ce în sudul și sud-estul țării se estimează un ușor deficit pluviometric. În restul teritoriului, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de mediile climatologice.

Vremea în România în perioada 30 noiembrie – 7 decembrie 2026

La începutul lunii decembrie, vremea va fi din nou ușor mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării. Cele mai mari abateri pozitive de temperatură sunt estimate în regiunile intracarpatice.

În schimb, precipitațiile vor fi în limite normale la nivelul întregului teritoriu, fără diferențe regionale semnificative în estimările meteorologilor.

Prognoza meteo pentru 7-14 decembrie 2026

În ultima săptămână a intervalului de prognoză, temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile României.

Aceeași tendință este estimată și în privința precipitațiilor, care se vor încadra în jurul valorilor climatologice normale la nivelul întregii țări.

Ce trebuie să știm despre prognoza pe patru săptămâni

Estimările meteorologice pentru intervalul 16 noiembrie – 14 decembrie 2026 sunt realizate de ECMWF și indică tendințele generale ale vremii, prin raportare la mediile climatologice din perioada 2006-2025.

Meteorologii precizează că acest tip de prognoză oferă informații despre mediile săptămânale ale temperaturilor și precipitațiilor și nu poate anticipa fenomenele extreme sau evenimentele meteorologice de scurtă durată.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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