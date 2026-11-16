Bătaie într-un bar, clienți refugiați în toaletă și un candelabru distrus: Un an și o lună de închisoare cu suspendare pentru un bărbat judecat la Alba Iulia

Un scandal izbucnit într-un local din județul Alba, în decembrie 2023, s-a încheiat în instanță cu o condamnare la un an și o lună de închisoare cu suspendare. Judecătoria Alba Iulia a stabilit că un bărbat este vinovat atât de tulburarea ordinii și liniștii publice, cât și de distrugere, după ce a lovit un alt client și a spart un candelabru din incinta localului.

Potrivit sentinței penale pronunțate la 13 noiembrie 2026, incidentul s-a petrecut în noaptea de 9 decembrie 2023, în jurul orei 23:50, în localul Gentleman, pe fondul consumului de alcool și al unui conflict spontan între mai multe persoane.

Conflictul a degenerat într-o altercație violentă

Conform situației de fapt reținute de instanță, inculpatul a ajuns la local după ce, în cursul serii, a solicitat unei persoane să îl transporte cu mașina. Ulterior, în incinta barului au apărut discuții contradictorii între mai multe persoane, care au degenerat într-o altercație.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au arătat că bărbatul a împins și a lovit cu pumnul în piept un alt client. În timpul conflictului, acesta a lovit și cu o sticlă candelabrul aflat în fața barului, provocând distrugerea acestuia.

Incidentul a provocat panică printre persoanele aflate în local. Potrivit declarațiilor martorilor, mai mulți clienți, inclusiv un copil în vârstă de 10 ani, s-au refugiat în toaleta localului de teama de a nu fi prinși în altercație.

Gravitatea momentului este ilustrată și de apelul efectuat la numărul de urgență 112, în care persoanele aflate în local solicitau insistent intervenția poliției și a ambulanței, descriind situația drept una foarte periculoasă.

A recunoscut faptele în fața instanței

Ajuns în fața Judecătoriei Alba Iulia, inculpatul a solicitat judecarea cauzei în procedura simplificată a recunoașterii învinuirii. Acesta a recunoscut integral faptele reținute în sarcina sa, iar instanța a admis cererea.

Judecătorii au apreciat că sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor de tulburarea ordinii și liniștii publice, prevăzută de art. 371 alin. 2 Cod penal, și distrugere, prevăzută de art. 253 alin. 1 Cod penal.

La individualizarea pedepselor, instanța a ținut cont de faptul că bărbatul nu avea antecedente penale, a recunoscut faptele și s-a prezentat la chemările organelor judiciare. Au fost avute în vedere și situația sa socială și profesională, precum și gravitatea concretă a incidentului.

Judecătoria l-a condamnat la:

*1 an de închisoare pentru tulburarea ordinii și liniștii publice;

*3 luni de închisoare pentru distrugere.

Întrucât infracțiunile au fost săvârșite în concurs formal, pedepsele au fost contopite, rezultând o condamnare de 1 an și o lună de închisoare.

Instanța a dispus însă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, considerând că executarea efectivă în penitenciar nu este necesară în cazul inculpatului.

Doi ani de supraveghere și 60 de zile de muncă în folosul comunității

Condamnarea vine cu mai multe obligații. Bărbatul va fi supravegheat timp de doi ani de Serviciul de Probațiune și va trebui să respecte măsurile stabilite de instanță.

Printre acestea se numără prezentarea la Serviciul de Probațiune, primirea vizitelor consilierului desemnat, comunicarea schimbării locului de muncă și furnizarea informațiilor necesare verificării mijloacelor de existență.

De asemenea, acesta va trebui să participe la un program de reintegrare socială și să presteze 60 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, la Primăria comunei Șpring sau la Primăria comunei Ciugud, în funcție de decizia consilierului de probațiune.

Instanța i-a atras atenția că nerespectarea obligațiilor impuse sau comiterea unei noi infracțiuni în perioada de supraveghere poate conduce la revocarea suspendării și la executarea pedepsei în regim de detenție.

Patronul localului a cerut 13.000 de lei, dar nu a primit despăgubiri

Pe latura civilă, societatea care administra localul s-a constituit parte civilă și a solicitat despăgubiri în valoare de 13.000 de lei pentru pagubele produse.

Judecătoria a respins însă cererea, ca neîntemeiată. Motivul nu a fost inexistența distrugerii, ci lipsa dovezilor concrete privind valoarea prejudiciului. Deși a avut posibilitatea să depună documente justificative, societatea nu a prezentat înscrisuri care să permită stabilirea exactă a daunelor.

În schimb, inculpatul a fost obligat să achite 1.300 de lei cheltuieli judiciare către stat, din care 600 de lei aferente urmăririi penale și 700 de lei pentru camera preliminară și judecată.

Sentința penală a Judecătoriei Alba Iulia a fost pronunțată la 13 noiembrie 2026 și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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