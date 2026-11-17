S-a îmbătat și și-a lovit soția cu o paletă de plastic pentru că era gelos: Bărbat din Lunca Mureșului, reținut. S-a ales și cu ordin de protecție provizoriu

Un bărbat de 44 de ani din Lunca Mureșului a fost reținut pentru 24 de ore, după ce și-ar fi lovit soția cu o paletă de plastic, pe fondul consumului de alcool și al geloziei.

Polițiștii au emis și un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

Conform IPJ Alba, la data de 16 noiembrie 2026, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din localitatea Lunca Mureșului, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Din cercetări a reieșit că bărbatul, în dimineața zilei de 16 noiembrie 2026, ar fi lovit-o cu o paletă de plastic pe soția sa, în vârstă de 45 de ani, pe fondul consumului de alcool și al geloziei.

Față de bărbat, polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, acestuia fiindu-i interzis să se apropie de soția sa.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie, sub supravegherea și coordonarea unității de parchet competente.

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