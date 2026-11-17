CSM Unirea Alba Iulia a încheiat anul cu un eșec 0-6, la Timișoara, în Liga Elitelor Under 15!

CSM Unirea Alba Iulia a înregistrat 4 eșecuri consecutive în Liga Elitelor Under 15, ultimele jocuri însemnând înfrângeri drastice, 1-7, acasă, cu CFR Cluj; respectiv 0-6 (0-3) cu Poli Timișoara (lider cu maximum de puncte).

„Alb-negrii” pregătiți de Filip Morar au început excelent play-off-ul în Seria 2, victorie externă cu Rapid (2-1), dar au urmat 4 înfrângeri, în ordine, 0-3 (0-2) cu FC Argeș (acasă); 1-2 (0-1) cu „U” Cluj, în deplasare, gol Gabriel Pleșa; 1-7 (1-4) cu CFR Cluj, a marcat Eduard Andone.

Gruparea din Cetatea Marii Uniri este pe poziția a șaptea, penultima, cu 3 puncte, golaveraj 4-19, în Banat fiind ultimul joc din acest an.

Sezonul se va relua în 6 martie 2027, cu meci acasă cu Steaua București.

Tinerii uniriști au izbutit o performanță, prin calificarea, în premieră, între cele mai bune 16 formații din țară la respectiva categorie

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