Bărbat din Săsciori, reținut după ce și-a agresat partenera: S-a ales și cu ordin de protecție provizoriu

Un bărbat de 58 de ani a fost reținut după ce, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu cu partenera sa, în vârstă de 37 de ani, ar fi agresat-o fizic pe aceasta.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 noiembrie 2026, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurală Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 58 de ani, din localitatea Săsciori, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.

Din cercetări a reieșit că bărbatul, în seara zilei de 27 noiembrie 2026, pe fondul unor discuții purtate în contradictoriu cu partenera sa, în vârstă de 37 de ani, ar fi agresat-o fizic pe aceasta.

Față de bărbat, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, acesta fiind obligat să părăsească imobilul și să păstreze distanța de 50 de metri față de partenera sa.

Astăzi, 28 noiembrie 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeș pentru dispunerea măsurilor legale.

Cercetările sunt continuate.

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