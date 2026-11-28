Iarna lovește România! Ninsori viscolite, vânt de până la 70 km/h și temperaturi de -12 grade

România intră sub asediul iernii. Ninsorile se extind din Moldova către regiunile sudice, vântul se intensifică, iar temperaturile scad accentuat, cu valori negative în cea mai mare parte a țării. Meteorologii avertizează că vremea va deveni deosebit de rece, iar episodul de frig va persista până la mijlocul săptămânii viitoare.

Potrivit informării meteorologice, valabile din 28 noiembrie, ora 10:00, până pe 29 noiembrie, ora 20:00, în Moldova va continua să ningă până duminică dimineață. Din cursul acestei după-amiezi, precipitațiile sub formă de ninsoare vor cuprinde și regiunile sudice, unde se va depune un strat de zăpadă de 5–15 centimetri, iar izolat grosimea acestuia poate depăși 25 de centimetri.

Vântul va sufla cu putere în sudul și sud-estul țării, precum și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor atinge, în general, 50–70 km/h. Temporar, intensificările vântului vor fi însoțite de ninsoare viscolită, iar vizibilitatea va scădea semnificativ.

Gerul pune stăpânire pe țară

Răcirea va fi accentuată în următoarele ore. În noaptea de sâmbătă spre duminică, temperaturile minime vor coborî sub zero grade în cea mai mare parte a țării. Cele mai scăzute valori, în jur de -12 grade Celsius, sunt prognozate în estul Transilvaniei.

Nici ziua de duminică nu aduce o încălzire semnificativă. Temperaturile maxime vor rămâne negative în estul, sudul și centrul țării, cu valori de aproximativ -6 grade în nordul Moldovei și în zonele depresionare.

Frigul persistă până la mijlocul săptămânii viitoare

Vremea va rămâne deosebit de rece până la mijlocul săptămânii viitoare. Diminețile și nopțile vor fi geroase în nordul, centrul, estul și local în sudul țării, unde minimele vor coborî frecvent între -14 și -16 grade Celsius.

În cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime se vor menține negative, fiind cuprinse, în general, între -6 și 4 grade Celsius.

Sursa: ANM

Foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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