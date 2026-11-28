28-29 noiembrie 2026 | Iarna lovește România! Ninsori viscolite, vânt de până la 70 km/h și temperaturi de -12 grade
Iarna lovește România! Ninsori viscolite, vânt de până la 70 km/h și temperaturi de -12 grade
România intră sub asediul iernii. Ninsorile se extind din Moldova către regiunile sudice, vântul se intensifică, iar temperaturile scad accentuat, cu valori negative în cea mai mare parte a țării. Meteorologii avertizează că vremea va deveni deosebit de rece, iar episodul de frig va persista până la mijlocul săptămânii viitoare.
Potrivit informării meteorologice, valabile din 28 noiembrie, ora 10:00, până pe 29 noiembrie, ora 20:00, în Moldova va continua să ningă până duminică dimineață. Din cursul acestei după-amiezi, precipitațiile sub formă de ninsoare vor cuprinde și regiunile sudice, unde se va depune un strat de zăpadă de 5–15 centimetri, iar izolat grosimea acestuia poate depăși 25 de centimetri.
Vântul va sufla cu putere în sudul și sud-estul țării, precum și în zona Carpaților de Curbură, unde rafalele vor atinge, în general, 50–70 km/h. Temporar, intensificările vântului vor fi însoțite de ninsoare viscolită, iar vizibilitatea va scădea semnificativ.
Gerul pune stăpânire pe țară
Răcirea va fi accentuată în următoarele ore. În noaptea de sâmbătă spre duminică, temperaturile minime vor coborî sub zero grade în cea mai mare parte a țării. Cele mai scăzute valori, în jur de -12 grade Celsius, sunt prognozate în estul Transilvaniei.
Nici ziua de duminică nu aduce o încălzire semnificativă. Temperaturile maxime vor rămâne negative în estul, sudul și centrul țării, cu valori de aproximativ -6 grade în nordul Moldovei și în zonele depresionare.
Frigul persistă până la mijlocul săptămânii viitoare
Vremea va rămâne deosebit de rece până la mijlocul săptămânii viitoare. Diminețile și nopțile vor fi geroase în nordul, centrul, estul și local în sudul țării, unde minimele vor coborî frecvent între -14 și -16 grade Celsius.
În cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime se vor menține negative, fiind cuprinse, în general, între -6 și 4 grade Celsius.
Sursa: ANM
Foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
România se pregătește de o inaugurare-record: Peste 100 de kilometri de autostradă ar putea fi deschiși în decembrie 2026. Ce loturi intră în trafic pe A7, A3, A1 și A0
România se pregătește de o inaugurare-record: Peste 100 de kilometri de autostradă ar putea fi deschiși în decembrie 2026. Ce loturi intră în trafic pe A7, A3, A1 și A0 Decembrie 2026 se anunță cea mai spectaculoasă lună pentru infrastructura rutieră din România. Peste 106 kilometri de autostradă ar putea fi dați în circulație până […]
Care este programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în zilele de sărbătoare legală 30 noiembrie și 1 Decembrie 2026
Care este programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în zilele de sărbătoare legală 30 noiembrie și 1 Decembrie 2026 Distribuție Energie Electrică Romania – DEER aduce la cunoștința utilizatorilor săi că în datele de 30 noiembrie și 1 Decembrie 2026, declarate zile de sărbătoare legală cu caracter nelucrător potrivit Legii nr. 52/2023, Centrele de […]
Pensii decembrie 2026: Când intră banii pe card și când aduce poștașul pensiile. Cine primește ajutor financiar de până la 500 de lei
Pensii decembrie 2026: Când intră banii pe card și când aduce poștașul pensiile. Cine primește ajutor financiar de până la 500 de lei Pensionarii din România vor primi pensiile aferente lunii decembrie 2026 înaintea sărbătorilor de Crăciun, potrivit calendarului estimat al plăților. Datele de distribuire sunt adaptate zilelor nelucrătoare de la începutul lunii și weekendului […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
28-29 noiembrie 2026 | Iarna lovește România! Ninsori viscolite, vânt de până la 70 km/h și temperaturi de -12 grade
Iarna lovește România! Ninsori viscolite, vânt de până la 70 km/h și temperaturi de -12 grade România intră sub asediul...
România se pregătește de o inaugurare-record: Peste 100 de kilometri de autostradă ar putea fi deschiși în decembrie 2026. Ce loturi intră în trafic pe A7, A3, A1 și A0
România se pregătește de o inaugurare-record: Peste 100 de kilometri de autostradă ar putea fi deschiși în decembrie 2026. Ce...
Știrea Zilei
Gabriel Pleșa și alți peste 20 de primari de municipii din România cer modificarea Legii privind liberul acces la informațiile de interes public: „Transparența nu trebuie să devină un instrument de blocare a administrației”. Lista
Gabriel Pleșa și alți peste 20 de primari de municipii din România cer modificarea Legii privind liberul acces la informațiile...
Foto | Alba Iulia se pregătește de 1 Decembrie 2026: Militari români, portughezi și polonezi repetă împreună pentru parada de Ziua Națională
Alba Iulia se pregătește de 1 Decembrie 2026: Militari români, portughezi și polonezi repetă împreună pentru parada de Ziua Națională...
Curier Județean
Parada militară de 1 Decembrie 2026 de la Alba Iulia: 1.300 de militari, 24 de detașamente cu mijloace tehnice terestre și aeronave F-16 Fighting Falcon pregătesc un spectacol total de Ziua Națională a României
Parada militară de 1 Decembrie 2026 de la Alba Iulia: 1.300 de militari, 24 de detașamente cu mijloace tehnice terestre...
Program special de vizitare la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia de Ziua Națională a României 2026: ,,Vă invităm să descoperiți istoria și să admirați exponatele de excepție din patrimoniul muzeal”
Program special de vizitare la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia de Ziua Națională a României 2026: ,,Vă invităm să...
Politică Administrație
Drept la replică PSD Alba: Marius Hațegan vrea să pară „expert” în guvernare, dar e REPETENT la rezolvarea problemelor județului
Drept la replică PSD Alba: Marius Hațegan vrea să pară „expert” în guvernare, dar e REPETENT la rezolvarea problemelor județului...
Marius Hațegan: PSD se laudă cu prima lună de guvernare, dar adevărul e că nu a făcut NIMIC pentru români!
Marius Hațegan: PSD se laudă cu prima lună de guvernare, dar adevărul e că nu a făcut NIMIC pentru români!...
Opinii Comentarii
28 noiembrie 1918: Congresul General al Bucovinei votează în unanimitate unirea cu România. Moment istoric în desăvârșirea unității naționale
28 noiembrie 1918: Congresul General al Bucovinei votează în unanimitate unirea cu România. Moment istoric în desăvârșirea unității naționale La...
28 noiembrie: Ziua în care România îl pomenește pe Sfântul Arsenie de la Prislop, duhovnicul care a îndurat prigoana comunistă și a rămas neclintit în credință
28 noiembrie: Ziua în care România îl pomenește pe Sfântul Arsenie de la Prislop, duhovnicul care a îndurat prigoana comunistă...