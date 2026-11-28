Superliga, etapa a 14-a, Inter Unirea, remontada cu Performanța Ighiu, în ultimul joc din 2026
Superliga, etapa a 14-a, Inter Unirea, remontada cu Performanța Ighiu, în ultimul joc din 2026!
SuperLiga Alba, etapa a 14-a, a cincea a returului, în primul meci, Inter Unirea – Performanța Ighiu, 4-3 (1-3), după 1-0 și 1-3
Inter Unirea – Performanța Ighiu 4-3 (1-3). Formația din Curbă a încheiat anul cu o „remontada”, revenind de la 1-3 la pauză, pentru pimul succes în fața fanilor! Asta după trei eșecuri la rând și un singur punct în ultimele 5 dispute! Ighienii, continuă decepțiile, cu două eșecuri succesive
*Viitorul Sântimbru – CS Ocna Mureș;
*Spicul Daia Română – CSM Aiud;
*CSM Sebeș – Academia Șona;
*Industria Galda de Jos – Școala de Fotbal Valea Frumoasei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Sport
CSM Deva – CS Universitar Alba Iulia 4-2 (2-0), în Liga 3, dublă a albaiulianului Andrei Roșu! Mihai Manea: „Ne-au lipsit maturitatea și tupeul”
CSM Deva – CS Universitar Alba Iulia 4-2 (2-0), în Seria 7 din Liga 3 | Dublă a albaiulianului Andrei Roșu, împotriva fostei echipe CSM Deva – CS Universitar Alba Iulia 4-2 (2-0), cu gazdele conducând cu 3-0 și 4-1, două dintre reușite fiind din penalty Andrei Roșu a ajuns la nouă reușite stagionale și […]
Tenismena Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia), în sferturile de finală, la Florianopolis (Brazilia)
Tenismena Miriam Bulgaru (CSM Unirea Alba Iulia) a acces în sferturile de finală ale turneului de la Florianopolis (Brazilia) După a ajuns în finala turneului W50 de la Chihuahua 2 (Mexic), albaiulianca Miriam Bulgaru a atins sferturile de finală la un nou turneu în America de Sus, la Florianopolis (Brazilia). Aici, sportiva din Cetatea Marii […]
Foto: Suporteri din Războieni-Cetate, alături de echipa României de handbal feminin! Galerie din Alba pentru „tricolore” la Campionatul European de la Cluj-Napoca
Suporteri din Războieni-Cetate, alături de echipa României de handbal feminin! Galerie din Alba pentru „tricolore” la Campionatul European de la Cluj-Napoca! Un grup de fani din Alba, din Războieni-Cetate, a fost prezent la meciul amical dintre România și Angola, de la Cluj-Napoca, 29-28. Foarte mulți copii, conduși de soții Damian, Mari și Rareș, părinții talentatei […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Foto | „Episcopii Unirii”, cinci ierarhi reuniți de istorie și de idealul unității naționale: Expoziție-eveniment Sala Unirii din Alba Iulia. Până când poate fi văzută
„Episcopii Unirii”, cinci ierarhi reuniți de istorie și de idealul unității naționale: Expoziție-eveniment Sala Unirii din Alba Iulia. Până când...
28-29 noiembrie 2026 | Iarna lovește România! Ninsori viscolite, vânt de până la 70 km/h și temperaturi de -12 grade
Iarna lovește România! Ninsori viscolite, vânt de până la 70 km/h și temperaturi de -12 grade România intră sub asediul...
Știrea Zilei
Video | S-a apropiat de soțul ei într-un restaurant și a început să vorbească cu el: Femeie reținută de polițiștii din Aiud. Motivul
S-a apropiat de soțul ei într-un restaurant și a început să vorbească cu el: Femeie reținută de polițiștii din Aiud....
Gabriel Pleșa și alți peste 20 de primari de municipii din România cer modificarea Legii privind liberul acces la informațiile de interes public: „Transparența nu trebuie să devină un instrument de blocare a administrației”. Lista
Gabriel Pleșa și alți peste 20 de primari de municipii din România cer modificarea Legii privind liberul acces la informațiile...
Curier Județean
Tânăr de 19 ani din Alba Iulia, reținut după ce a ascuns produse cosmetice în geacă și a ieșit fără să plătească dintr-un hipermarket. A fost prins de agentul de pază care a alertat poliția
Tânăr de 19 ani din Alba Iulia, reținut după ce a ascuns produse cosmetice în geacă și a ieșit fără...
Video | Bărbat din Săsciori, reținut după ce și-a agresat partenera: S-a ales și cu ordin de protecție provizoriu
Bărbat din Săsciori, reținut după ce și-a agresat partenera: S-a ales și cu ordin de protecție provizoriu Un bărbat de...
Politică Administrație
Drept la replică PSD Alba: Marius Hațegan vrea să pară „expert” în guvernare, dar e REPETENT la rezolvarea problemelor județului
Drept la replică PSD Alba: Marius Hațegan vrea să pară „expert” în guvernare, dar e REPETENT la rezolvarea problemelor județului...
Marius Hațegan: PSD se laudă cu prima lună de guvernare, dar adevărul e că nu a făcut NIMIC pentru români!
Marius Hațegan: PSD se laudă cu prima lună de guvernare, dar adevărul e că nu a făcut NIMIC pentru români!...
Opinii Comentarii
28 noiembrie 1918: Congresul General al Bucovinei votează în unanimitate unirea cu România. Moment istoric în desăvârșirea unității naționale
28 noiembrie 1918: Congresul General al Bucovinei votează în unanimitate unirea cu România. Moment istoric în desăvârșirea unității naționale La...
28 noiembrie: Ziua în care România îl pomenește pe Sfântul Arsenie de la Prislop, duhovnicul care a îndurat prigoana comunistă și a rămas neclintit în credință
28 noiembrie: Ziua în care România îl pomenește pe Sfântul Arsenie de la Prislop, duhovnicul care a îndurat prigoana comunistă...