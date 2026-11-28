Suporteri din Războieni-Cetate, alături de echipa României de handbal feminin! Galerie din Alba pentru „tricolore” la Campionatul European de la Cluj-Napoca! Un grup de fani din Alba, din Războieni-Cetate, a fost prezent la meciul amical dintre România și Angola, de la Cluj-Napoca, 29-28. Foarte mulți copii, conduși de soții Damian, Mari și Rareș, părinții talentatei […]