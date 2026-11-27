CSM Deva – CS Universitar Alba Iulia 4-2 (2-0), în Liga 3, dublă a albaiulianului Andrei Roșu, împotriva fostei echipe
CSM Deva – CS Universitar Alba Iulia 4-2 (2-0), în Seria 7 din Liga 3 | Dublă a albaiulianului Andrei Roșu, împotriva fostei echipe
CSM Deva – CS Universitar Alba Iulia 4-2 (2-0), cu gazdele conducând cu 3-0 și 4-1, două dintre reușite fiind din penalty
Andrei Roșu a ajuns la nouă reușite stagionale și l-a egalat pe Blănaru (CIL Blaj) în topul marcatorilor din Seria 7
În etapa precedentă CSU Alba Iulia a remizat acasă cu Poli Timișoara 2, într-o dispută a formațiilor din subsolul ierarhiei, scor 2-2 (0-0), un punct smuls in extremis, în prelungiri
La gazde, foști echipieri ai studenților, Circov, Herci, Petresc, A. Roșu, dar și Juncan, Roman, Chițimia sau Raț, care au evoluat la formații din Alba.
Arbitri Eniko Biro (Satu Mare), A. Revnic, D. Mate (ambii Cluj), rezervă Debora Daraban (Bihor) Observatori C. Bala (Arad), I. Orosfoian (Mureș)
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