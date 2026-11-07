Sport

Live Video | CIL Blaj – Metalurgistul Cugir, derby „de Alba” în prima etapă a returului Ligii 3

Dan HENEGAR

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CIL Blaj – Metalurgistul Cugir, derby „de Alba” în prima etapă a returului Ligii 3, Seria 7, la ora 14.00

CIL Blaj (locul 5, 19 puncte) – Metalurgistul Cugir (locul 8, 13 puncte), sâmbătă, 7 noiembrie, ora 14.00, „Târnavele” Tiur (în tur, 2-0).

Petrecerea Divorțaților

Confruntare extrem de interesantă între conjudețene cu stări diametral opuse. Gazdele, cu al doilea joc succesiv acasă (2-2 cu CSC Ghiroda) au ajuns pe locul 5, cu o seria de 6 întâlniri în care au luat 4 puncte, fără a învinge, alunecând de pe prima poziție în afara „careului de ași”!

În schimb „roș-albaștrii” au 3 confruntări imbatabile de la instalarea portughezului Vitinha (ultimul rezultat, remiză albă la Sântana) și încearcă să reintre în calcule pentru play-off. Se anunță o dispută de „care pe care”, cu puncte extrem de importante puse-n joc. Absenți: Boldea (indisponibil de durată), respectiv B. Minteuan (accidentat), Igwe (suspendat).

Meciul este transmis în format LIVE VIDEO pe contul de YouTube Primăria Blaj.

Arbitri Lorand Șipoș, Nectarie Leahu, Elisabeta Sunzuiană (toți Alba); rezervă Alexandra Drașovean (Sibiu) Observatori G. Szabo (Cluj), I. Lupșa (Timiș)

foto: arhivă

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