Sport

Live Video | Unirea Sântana – CSM Unirea Alba Iulia, în prima etapă a returului Ligii 3

Dan HENEGAR

Publicat

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Unirea Sântana – CSM Unirea Alba Iulia, în prima etapă a returului Ligii 3, Seria 7

Unirea Sântana – CSM Unirea Alba Iulia, sâmbătă, ora 14.00

Petrecerea Divorțaților

Liderul CSM Unirea Alba Iulia, cu 7 victorii consecutive are a doua deplasare la rând, contra arădenilor, care întâlnesc al doilea joc succesiv o echipă din Alba, după 0-0 cu Metalurgistul Cugir.

„Alb-negrii” au joc extern cu „roș-negrii”, ce dețin o serie negativă (4 jocuri fără a învinge, 3 fără a marca)

Gazdele mizează pe avantajul terenului sintetic și pe determinarea unui grup care nu se teme de lider.

Asta în timp ce elevii lui Cristi Pustai urmăresc toate cele trei puncte pentru a-și consolida prima poziție.

Meciul este transmis în format LIVE VIDEO pe YouTube.

foto: arhivă

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