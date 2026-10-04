Liga 4, etapa a patra: Rapid CFR Teiuș, singura cu maximum de puncte, Voința Stremț – scorul campionatului | SF Valea Frumoasei 2, set liderului Sportul Câmpeni, în Seria 1

Sportul Câmpeni, liderul Seriei 1, a sufertit primul eșec stagional, cedând la un set de tenis, 3-6, la Săsciori, cu Școala Frumoasei 2, care a câștigat primul meci din stagiunea curentă.

De asemenea, și Dacic Blandiana a pierdut primele puncte ale sezonului, prim remiza internă cu AFC Micești, ajunsă pe treapta a treia a podiumului. Inter Ciugud, „lanterna roșie” nu s-a prezentat la Abrud și are eșecuri pe linie.

În Seria 2, Rapid CFR Teiuș, singura combatantă cu maximum de puncte, a dat lovitura la Lunca Mureșului, provocând Fortunei primul insucces. Voința Stremț a administrat scorul campionatului, 10-1 cu Recolta Crăciunel (un gol, antrenorul aiudean Radu And one) și rămâne imbatabilă. Dacă Târnavele Tiur a spart gheața (4-3 cu Nicolae Linca Cergău), Voința Beldiu (două remize) și Arieșul Apuseni Baia de Arieș („lanterna roșie”, cu eșecuri pe linie), nu au câștigat încă

Seria 1: Hidro Mecanica Șugag – VCG Vințu de Jos 7-1, Cuprirom Abrud – Inter Ciugud; 3-0 (neprezentare), Dacic Blandiana – AFC Micești 1-1, Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2 – Sportul Câmpeni 6-3 (la vizitatori, triplă Ilie Adam), Limbenii Limba – a stat.

Clasament: 1. Sportul Câmpeni 9 (15-9), 2. Dacic Blandiana 7 (11-2), 3. AFC Micești 7 (12-11);

Etapa 5: *sâmbătă, 10 octombrie, ora 16.00: Sportul Câmpeni – Dacic Blandiana, AFC Micești – Limbenii Limba; *duminică, 11 octombrie, ora 12.00:Inter Ciugud – Hidro Mecanica Șugag; ora 16.00: VCG Vințu de Jos – ȘF 2 Valea Frumoasei, Cuprirom Abrud – stă.

Seria 2: Voința Stremț – Recolta Crăciunel 10-1, Fortuna Lunca Mureșului – Rapid CFR Teiuș 1-2 (derby-ul etapei), ACS Oiejdea – Arieșul Apuseni Baia de Arieș 2-1, Târnavele Tiur – Nicolae Linca Cergău 4-3, Voința Beldiu – a stat.

În clasament: 1 Rapid CFR Teiuș 12 (17-9), 2. Voința Stremț 8 (15-5), 3. ACS Oiejdea 7 (12-9);

Etapa 5: *sâmbătă, 10 octombrie, ora 16.00: Rapid CFR Teiuș – ACS Oiejdea, Voința Beldiu – Târnavele Tiur; *duminică, 11 octombrie, ora 13.00: Arieșul Apuseni Baia de Arieș – Voința Stremț, Nicolae Linca Cergău – Fortuna Lunca Mureșului, Recolta Crăciunel – stă.

Foto: Școala de Fotbal Valea Frumoasei, Rapid CFR Teiuș

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