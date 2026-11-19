Peste 50 de vârstnici din Ciugud, informați de polițiștii din Alba despre metodele de înșelăciune online: Au discutat și despre modalitățile de prevenire a infracțiunilor informatice

Timp de două zile, în perioada 16-17 noiembrie, polițiștii din Alba au desfășurat activități informativ-preventive prinvin infracțiunile informatice la Centrul de zi pentru persoane vârstnice din localitatea Ciugud.

Astfel, peste 50 de vârstnici au învățat și discutat cu oamenii legii despre metodele pe care răufăcătorii le folosesc pentru a-i induce în eroare, în mediul online și nu numai, precum și despre modalitățile de prevenire a infracțiunilor informatice.

Conform IPJ Alba, în perioada 16 – 17 noiembrie 2026, polițiștii Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalității, împreună cu polițiști din cadrul Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos, au desfășurat activități informativ-preventive prinvin infracțiunile informatice la Centrul de zi pentru persoane vârstnice din localitatea Ciugud.

Polițiștii au discutat cu peste 50 de seniori despre metodele pe care răufăcătorii le folosesc pentru a-i induce în eroare, în mediul online și nu numai, precum și despre modalitățile de prevenire a infracțiunilor informatice.

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