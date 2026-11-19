Foto | Performanță pentru comunitatea XEO la NASA Space Apps Challenge Alba Iulia: Premiul III și mențiune pentru echipele cu membri XEO
Performanță pentru comunitatea XEO la NASA Space Apps Challenge Alba Iulia: Premiul III și mențiune pentru echipele cu membri XEO
Prima ediție a NASA Space Apps Challenge Alba Iulia, desfășurată în perioada 14–15 noiembrie 2026, la Centrul Multicultural „Gheorghe Șincai”, a reunit 148 de participanți, organizați în 19 echipe, într-o competiție internațională dedicată tehnologiei, științei și inovației.
Team XEO #14278 felicită organizația Dare.Gen pentru inițiativa și efortul de a aduce la Alba Iulia unul dintre cele mai cunoscute hackathoane internaționale, precum și partenerii care au făcut posibilă desfășurarea evenimentului, în special compania Transavia, partenerul principal al competiției.
Organizarea unui asemenea eveniment reprezintă o oportunitate extraordinară pentru comunitatea locală și pentru tinerii pasionați de tehnologie, oferindu-le posibilitatea de a lucra la provocări reale, de a colabora și de a-și testa ideile într-un mediu competitiv.
XEO Academy – trei echipe de elevi de clasa a IX-a, un premiu III și o experiență valoroasă
O bucurie deosebită pentru comunitatea Team XEO o reprezintă participarea membrilor **XEO Academy**, care, sub îndrumarea și mentoratul doamnei profesoare Diana Vasui, au format trei echipe și au acceptat provocarea de a concura alături de participanți cu experiență, inclusiv studenți și masteranzi.
Mini Motoceii – PREMIUL III
Echipa formată din Marco Dragomir, Andrei David Muntean, Alexandru Suciu, Ștefan Mărginean și Raul Ștefan Vințan a abordat provocarea
„Space Mission Design Game”
Cei cinci elevi de clasa a IX-a au reușit să obțină premiul III al competiției, o performanță cu atât mai valoroasă cu cât au concurat într-un hackathon la care au participat și tineri cu un nivel superior de pregătire academică.
ExoByte
Echipa formată din David Sărăcuț, Eric-Theodor Tilea, Raul Alexandru Polacsi, Zara Antonia Zăhan și Iulia Maria Dreghiciu a abordat provocarea **„Build a Junior Astronaut Mission Trainer”**.
Pretty Dangerous
Echipa formată din Andrei Cristian Ghibu, Remus Ioan Salvan Ancău, Daria Nicoleta Beldean și Natalia Muntean a lucrat la provocarea
„The Earth Information Jukebox”.
Pentru toți cei 14 elevi, participarea a reprezentat o experiență importantă de învățare, colaborare și dezvoltare a abilităților tehnice și de comunicare.
Red Rocket – mențiune pentru un proiect interactiv dedicat explorării Lunii
Comunitatea Team Xeo are un motiv suplimentar de mândrie prin performanța echipei Red Rocket, care a obținut mențiune (locul IV) în cadrul competiției.
Echipa a fost coordonată de **Tudor Cristian Nițescu, membru al Team Xeo #14278**, în calitate de team leader, alături de:
– Ștefan Stanciu
– Mihnea George Costea
– Diana Ioana Frățilă
– Bogdan Mihai Vajdea
– Ada Maria Medruț
Red Rocket a abordat provocarea **„Lunar Landing Site Navigation”**, dezvoltând un proiect interactiv dedicat navigării și explorării posibilelor zone de aselenizare.
Proiectul, prezentat și demonstrat pe scenă în cadrul evenimentului, oferă utilizatorilor posibilitatea de a interacționa cu o aplicație digitală realizată în contextul provocării NASA.
Demonstrația interactivă poate fi accesată public la: https://nasa.nitescutudor.ro
Obținerea mențiunii reprezintă o recunoaștere a creativității, a competențelor tehnice și a capacității echipei de a transforma o provocare complexă într-un proiect funcțional, prezentat în fața juriului.
Team Xeo îl felicită pe Tudor Cristian Nițescu și pe toți colegii săi din Red Rocket pentru această realizare!
Robotica înseamnă mai mult decât construirea roboților
Participarea la NASA Space Apps Challenge confirmă faptul că experiența acumulată în comunitatea Xeo poate fi valorificată în domenii variate, de la robotică și programare până la explorare spațială, analiză de date și dezvoltare de aplicații interactive.
Pentru noi, cea mai mare realizare nu este reprezentată doar de premiile obținute, ci de curajul acestor tineri de a accepta provocări, de a lucra împreună și de a concura cu participanți care au, în unele cazuri, ani în plus de pregătire și experiență.**
Xeo Academy își propune să dezvolte tocmai această mentalitate: încrederea că un elev pasionat și implicat poate construi lucruri valoroase, indiferent de vârstă.
Adresăm mulțumiri speciale doamnei profesoare Diana Vasiu, pentru mentoratul oferit elevilor Xeo Academy și pentru implicarea constantă în dezvoltarea lor.
Felicităm toate echipele participante, câștigătorii competiției, mentorii și voluntarii, precum și organizația Dare.Gen pentru succesul primei ediții NASA Space Apps Challenge Alba Iulia.
Felicitări, Mini Motoceii! Felicitări, Red Rocket! Felicitări, ExoByte și Pretty Dangerous!
Suntem mândri de voi și de faptul că reprezentați o generație care are curajul să viseze, să experimenteze și să construiască!
Se arată într-un comunicat de presă transmis de Team Xeo #14278 & Xeo Academy#38366
Robotica unește România!
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