Cod Galben de ceață în județul Alba: Mai multe localități din Apuseni, vizate de avertizarea meteorologică

Administrația Națională de Meteorologie a emis joi, 19 noiembrie 2026, o avertizare meteorologică imediată de tip Cod Galben de ceață, valabilă pentru mai multe localități din județul Alba.

Potrivit informării meteorologice, avertizarea a fost emisă la ora 08:38 și este valabilă în intervalul 08:40 – 10:00.

Sunt vizate localitățile Zlatna, Câmpeni, Abrud, Bistra, Baia de Arieș, Roșia Montană, Lupșa, Vidra, Albac, Sohodol, Scărișoara, Almașu Mare, Bucium, Sălciua, Vadu Moților, Ciuruleasa, Mogoș, Poiana Vadului, Întregalde și Ponor.

Ceața poate reduce vizibilitatea în trafic, motiv pentru care șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte autovehicule.

De asemenea, conducătorii auto sunt îndemnați să utilizeze corespunzător sistemele de iluminare și să evite manevrele riscante în condiții de vizibilitate redusă.

Avertizarea este de tip nowcasting, având caracter imediat și vizând fenomene meteorologice care se manifestă sau sunt prognozate pe termen scurt.

Atenție la drum! Condițiile de vizibilitate se pot modifica rapid, în special în zonele de deal și de munte din Munții Apuseni.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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