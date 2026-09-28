Liga 4, etapa a treia: Dacic Blandiana, Sportul Câmpeni, Rapid CFR Teiuș și Fortuna Lunca Mureșului – victorii pe linie
Liga 4, etapa a treia: Dacic Blandiana, Sportul Câmpeni, Rapid CFR Teiuș și Fortuna Lunca Mureșului – victorii pe linie!
Și după 3 etape disputate în Liga 4 (cel de-al cincilea eșalon), Dacic Blandiana și Sportul Câmpeni (două partide), din Seria 1, respectiv Rapid CFR Teiuș și Fortuna Lunca Mureșului (două jocuri), în Seria 2 – au victorii pe linie.
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A cunoscut gustul eșecului Hidro Mecanica Șugag (Seria 1). În Seria 2, încă nu a pierdut Voința Stremț, remiză surprinzătoare acasă cu Voința Beldiu, care a acumulat două puncte, fără succes rămânând Târnavele Tiur (un egal) și „lanterna roșie” Arieșul Apuseni Baia de Arieș (3 eșecuri). Fără puncte acumulate sunt ȘF Valea Frumoasei 2 (două confruntări) și Inter Ciugud, ultimele din Seria 1, unde Cuprirom Abrud a realizat prima victorie, lucru reușit și de ACS Oiejdea, în Seria 2.
Seria 1: AFC Micești – Școala de Fotbal 2 Valea Frumoasei 4-3 (de la 1-3, în minutul 49), Sportul Câmpeni – Hidro Mecanica Șugag 2-1, Limbenii Limba – Cuprirom Abrud 2-4, VCG Vințu de Jos – Cuprirom Abrud 5-0, Dacic Blandiana – a stat.
Clasament: 1. Sportul Câmpeni 9 (12-3), 2. Dacic Blandiana 6 (10-1), 3. VCG Vințu de Jos 6 (8-3);
Etapa 4: *sâmbătă, 3 octombrie, ora 16.30: Hidro Mecanica Șugag – VCG Vințu de Jos, Cuprirom Abrud – Inter Ciugud; *duminică, 4 octombrie, ora 16.30: Dacic Blandiana – AFC Micești, Școala de Fotbal Valea Frumoasei 2 – Sportul Câmpeni, Limbenii Limba – stă.
Seria 2: Voința Beldiu – Voința Stremț 1-1 (singurul punct al gazdelor), Arieșul Apuseni Baia de Arieș – Rapid CFR Teiuș 3-6 (cu „manita” Nicolae Greuruș), Recolta Crăciunel – ACS Oiejdea 1-5, Târnavele Tiur – Fortuna Lunca Mureșului 1-6 (triplă Denis Morea, în actul secund), Nicolae Linca Cergău – a stat.
În clasament: 1. Rapid CFR Teiuș 9 (15-8), 2. Fortuna Lunca Mureșului 6 (12-1), 3. Voința Stremț 5 (5-4);
Etapa 4: *sâmbătă, 3 octombrie, ora 16.30: Fortuna Lunca Mureșului – Rapid CFR Teiuș (derby-ul etapei), Voința Stremț – Recolta Crăciunel; *duminică, 4 octombrie, ora 16.30: ACS Oiejdea – Arieșul Apuseni Baia de Arieș, Târnavele Tiur – Nicolae Linca Cergău, Voința Beldiu – stă.
foto: Rareș Niculaș (Stremț), Action Foto (Câmpeni)
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