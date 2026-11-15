Sport

Foto | Mihnea Costachi (CSM Unirea Alba Iulia) – locul 2 la Transilvania Chess Festival 2026!

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 20 de minute

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Mihnea Costachi (CSM Unirea Alba Iulia) – locul 2 la Transilvania Chess Festival 2026!

Șahistul albaiulian Mihnea Costachi a urcat pe treapta a doua a podiumului la Transilvania Chess Festival, după un parcurs remarcabil: șase victorii și patru remize, într-o competiție internațională cu 233 de participanți din șase țări, printre care cinci mari maeștri.

În acest weekend, Cluj-Napoca a fost gazda unui puternic concurs internațional de Șah Rapid, care s-a bucurat de prezența a 233 de participanți din 6 țări, printre care 5 mari maeștri internaționali.

După un parcurs foarte bun, cu 6 victorii și 4 remize (remiză împotriva marelui maestru de pe locul 1), Mihnea Costachi (CSM Unirea Alba Iulia) a obținut medalia de argint.

Podiumul a fost completat de marele maestru Yuriy Kuzubov (Ucraina) și maestrul internațional Lucian-Ioan Filip (Timișoara).

Următoarele competiții la care va participa șahistul din Alba Iulia sunt Campionatele Naționale de Șah Rapid și Blitz (Otopeni, 20-22 noiembrie 2026) și Finala WFCC Fujairah Grand Prix (Emiratele Arabe Unite, 27-30 noiembrie 2026).

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